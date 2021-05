Harry Kane dans une interview époustouflante sur l’avenir de Tottenham alors que l’attaquant cherche une “ conversation honnête ” avec Daniel Levy et révèle l’ambition de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Harry Kane a déclaré qu’il aurait une “ bonne et honnête conversation ” avec Tottenham sur son avenir alors qu’il révélait ses ambitions d’être à égalité avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L’attaquant vedette a fait l’objet d’intenses spéculations sur les transferts cette semaine à la suite d’informations selon lesquelles il aurait demandé à quitter les Spurs cet été.

Harry Kane a parlé de son avenir à Tottenham lors d’une conversation avec Gary Neville

Chelsea, Man City et Man United auraient tous pris contact avec ses représentants.

Dans une conversation fascinante et franche avec Gary Neville pour The Overlap de SkyBet, Kane s’est prononcé au milieu des spéculations rampantes sur son avenir et a insisté sur le fait qu’il “ n’a jamais dit que je resterais aux Spurs ”.

Le capitaine anglais a également déclaré qu’il ne voulait pas terminer sa carrière avec des regrets et a insisté sur le fait que son avenir dépendra de moi, pas du président Daniel Levy.

«Je ne veux pas arriver à la fin de ma carrière et avoir des regrets», a déclaré Kane. «Je veux être le meilleur possible.

On pense que Harry Kane a demandé à quitter Tottenham cet été dans un coup dur pour le club

«Je n’ai jamais dit que je resterais aux Spurs pour le reste de ma carrière. Je n’avais jamais dit que je quitterais les Spurs.

«C’est à un stade où les gens pourraient dire ‘oh il a désespérément besoin de trophées’. J’ai toujours l’impression d’avoir une autre carrière à jouer. J’ai encore sept ou huit ans de ce que j’ai eu jusqu’à présent.

«Je ne précipite rien. Je ne suis pas désespéré de faire quoi que ce soit. Je veux être la meilleure version de moi.

«Bien sûr, j’ai tellement plus à donner. Je sens que je peux être encore meilleur que ce que j’ai été et produire de meilleurs chiffres que ce que je produis en ce moment.

Kane serait mécontent du manque de trophées remportés par le club d’enfance de Tottenham, après avoir été du côté des perdants de trois finales.

Kane a marqué 220 buts pour Tottenham au cours de sa carrière

Les Spurs font également face à une autre saison en dehors de la Ligue des champions, et Kane a admis qu’il voulait jouer dans les plus grands matchs.

Sur son avenir, le joueur de 27 ans a déclaré: «C’est définitivement une conversation à avoir avec le club. Je veux jouer aux plus grands jeux et aux plus grands moments.

«Cette saison, je regarde les équipes de la Ligue des champions et ce sont les matchs auxquels je veux participer.

«Bien sûr, ce sont des jeux auxquels je veux participer et je dois réfléchir et voir où j’en suis et avoir une bonne et honnête conversation avec le président et j’espère que nous pourrons avoir cette conversation.

«Je suis sûr qu’il établira un plan sur la façon dont il le voit. En fin de compte, cela dépend de moi, de ce que je ressens et de ce qui est le mieux pour ma carrière en ce moment.

Kane a déclaré qu’il entretenait de bonnes relations avec Levy, mais cela pourrait être testé au cours des prochaines semaines.

À propos de sa relation avec Daniel Levy, Kane a ajouté: «Il a été formidable avec moi. Il m’a toujours récompensé avec des contrats. J’ai signé un contrat de quatre ou cinq ans à l’âge de 21 ans, j’ai bien fait et j’ai ajouté plus.

«Il a toujours été gentil avec moi et ne m’a pas retenu sur un contrat et a dit:” Je vous ai payé ça pour que vous restiez là-dessus “.

«Nous avons toujours eu une bonne relation. Je ne sais pas comment ça va se passer, pour être honnête, et en tant que joueurs, vous ne savez pas ce que pense le président.

«Il pourrait vouloir me vendre et penser ‘si je peux obtenir 100 millions de livres pour vous alors pourquoi pas’. Je ne vais pas en valoir la peine dans trois ou quatre ans.

«J’espère que nous avons une bonne relation et que je suis au club depuis 16 ans. J’espère que nous pourrons avoir une conversation honnête et voir où nous en sommes à cet égard. “

Kane a également révélé qu’il avait de grandes ambitions d’être le meilleur joueur du monde, là-haut avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Kane a semblé dire au revoir aux fans de Tottenham mercredi soir

«Je n’ai pas peur de dire que je veux être le meilleur. Je veux essayer d’atteindre le niveau atteint par Ronaldo et Messi », a-t-il déclaré. «C’est mon objectif – gagner des trophées la saison en fin de saison, en marquant 50, 60 ou 70 buts en fin de saison.

«C’est la norme que je veux me fixer. Si je fixe quelque chose de plus bas, je pense que si j’arrivais à la fin de ma carrière, je regarderai en arrière et penserai que j’aurais pu avoir plus d’objectifs.

«C’est ma motivation.»