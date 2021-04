Harry Kane de Tottenham en course contre la montre pour être en forme pour la finale de la Coupe Carabao contre Man City alors que Trevor Sinclair émet un avertissement majeur

Harry Kane se bat pour être apte à la confrontation finale de la Coupe Carabao de Tottenham avec Manchester City ce week-end.

Le skipper anglais a terminé deux sessions en extérieur solitaires à la base d’entraînement d’Enfield du club, avec le patron par intérim Ryan Mason en sueur sur la forme physique de son attaquant vedette pour la confrontation de Wembley.

Kane a marqué 33 buts en 51 matchs toutes compétitions confondues cette saison

Kane s’est blessé à la cheville lors du match nul 2-2 des Spurs à Everton le week-end dernier

On espérait que Kane se joindrait à l’entraînement de la première équipe vendredi – mais cela ne s’est pas concrétisé.

Kane a reçu la plainte de la cheville lors du match nul 2-2 de Tottenham à Everton le 16 avril.

Les Spurs sont à la recherche de leur premier morceau d’argenterie depuis 2008, alors qu’ils régnaient en maître dans la même compétition contre Chelsea.

Et parlant avant cet affrontement, que vous pouvez entendre en direct sur talkSPORT, Mason a admis que les Spurs comptaient sur un “ délai d’exécution rapide ” pour que Kane soit disponible.

“Nous aurons plus d’une idée demain si nous pouvons le ramener sur le terrain”, a déclaré Mason aux journalistes.

«Il s’agit de le prendre heure par heure maintenant, les jours s’écoulent.

Mason, le plus jeune entraîneur de la Premier League, a remporté son premier match contre Southampton

«C’était différent pour la finale de la Ligue des champions, il était absent longtemps avant.

«Ce serait un revirement rapide et nous devrons l’évaluer demain.

«Harry est un professionnel de haut niveau. Nous le prenons heure par heure et voyons comment cela se passe.

«Nous n’allons pas, et Harry ne le fera pas, mettre son corps en danger. Ce sera une décision conjointe. »

Et parlant avant la confrontation à Wembley, l’ancien ailier de Man City Trevor Sinclair avait un mot d’avertissement pour Kane.

«Harry doit être vraiment honnête avec lui-même, ses coéquipiers et son manager, car je pense qu’il va prendre la décision», expliqua-t-il.

Sinclair dit que Kane doit être honnête avec lui-même dans sa bataille pour être en forme pour la finale de dimanche

«Vous pouvez lui pardonner de vouloir jouer même s’il n’est pas en forme à 100%, mais je pense qu’il ne se pardonnera jamais s’il joue et qu’il n’est pas en forme.

«Je dis toujours que lorsqu’un joueur a une blessure à la cheville ou au genou, je l’emmène sur le terrain d’entraînement et je leur dis:« Si vous aviez un 50/50, votre cheville serait-elle capable de le supporter?

«Je pense que s’il est honnête avec lui-même, il peut donner une vraie réponse. Vous ne voudriez pas qu’il aille jouer et ne pas se faire justice, Tottenham perdant ce match et perdant les capacités de Harry pour le reste de la saison.

Sinclair a cité l’exemple de Kane n’étant pas tout à fait apte à la finale de la Ligue des champions 2019 contre Liverpool en tant que décideur.

«Cette expérience devrait lui donner un bon point de départ pour savoir où il doit commencer à réfléchir, avant de prendre une décision», a ajouté Sinclair.

«C’est un énorme appel. L’argenterie est de l’argenterie – il veut être impliqué – mais regardez la situation dans son ensemble.

«Ils doivent toujours aller dans le top quatre et entrer dans cette Ligue des champions et il doit être honnête avec lui-même et ses coéquipiers.