Harry Kane de Tottenham Hotspur admire le travail de Robert Lewandowski du Bayern Munich

Harry Kane de Tottenham Hotspur est l’un des buteurs les plus prolifiques au monde, mais même la star anglaise reconnaît que Robert Lewandowski du Bayern Munich est une merveille absolue.

«Je pense que Lewandowski est un joueur fantastique. Finisseur incroyable, grand mouvement », a déclaré Kane. «Son match complet est fantastique et vous voyez cette année-là – les buts qu’il marque et les contributions qu’il apporte à l’équipe. Beaucoup de ses objectifs l’ont été au cours des cinq dernières années et je pense surtout de nos jours qu’il n’y a aucune raison que vous ne puissiez pas atteindre votre apogée au début de la trentaine.

Harry Kane pense que Robert Lewandowski est un exemple de joueur qui atteint l’âge de 30 ans.Photo de Lukas Barth-Tuttas – Pool / .

De plus, Kane remercie des joueurs comme Lewandowski, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi de lui avoir montré comment maintenir un haut niveau de performance à long terme.

« Vous regardez Lewandowski, Ronaldo, Messi, et vous voyez beaucoup de joueurs devenir encore mieux en forme lorsqu’ils atteignent la trentaine », a déclaré Kane. «C’est donc ce que je veux faire. J’ai 27 ans, j’ai toujours l’impression qu’il me reste encore beaucoup d’années à apprendre et à m’améliorer. Quand je regarde des joueurs comme ça, cela ne me donne que plus de motivation pour le faire aussi. Et je me sens certainement dans un endroit où je peux faire ça, marquer et jouer pendant encore de nombreuses années, espérons-le.