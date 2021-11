Harry Kane de Tottenham rend aux fans des Spurs qui ont voyagé 31 heures depuis le Texas pour le choc annulé de Burnley

De nombreux fans de Tottenham ont été déçus après l’annulation de leur match contre Burnley en raison de fortes chutes de neige.

Cependant, c’est une paire de fans itinérants en particulier qui a gagné la sympathie de l’attaquant des Spurs Harry Kane.

GETTY

Le match à Turf Moor avait été reporté après que le terrain n’ait pas pu faire face aux températures glaciales

Ken et Brandi Saxton, basés au Texas et fous des Spurs, s’étaient rendus sur Twitter la veille du match pour publier un article sur leur voyage de 31 heures dans le nord de l’Angleterre pour regarder leur équipe bien-aimée.

Ken a tweeté: «Dallas à Londres à Burnley (presque là) 31 heures – pas de sommeil – alimenté par du café, des craquelins au fromage et plus de café. Temps glacial et neige prévus pour le jour du match. Les choses que nous faisons quand vous aimez votre club. @SpursOfficial #coys #thfc #snowmatch ».

Mais malheureusement pour les Texans, il y a vraiment eu un « match de neige » après l’annulation du match une heure avant le coup d’envoi.

La publication de Baxton sur les réseaux sociaux avait cependant attiré beaucoup d’attention, et heureusement pour la paire américaine, leur voyage au Royaume-Uni semble avoir été sauvé grâce à la légende des Spurs Harry Kane.

Je viens de recevoir ce tweet et je suis absolument ravi pour vous ! Pour votre engagement et pour compenser l’annulation du match, j’aimerais vous inviter à un match à domicile en tant qu’invité lors de votre prochaine visite à Londres 👍 https://t.co/wB3c8c40HN – Harry Kane (@HKane) 28 novembre 2021

La citation de l’attaquant de 28 ans a tweeté le message de Ken et Brandi, en disant: « Je viens de recevoir ce tweet et absolument vidé pour vous! Pour votre engagement et pour compenser l’annulation du match, j’aimerais vous inviter à un match à domicile en tant qu’invité lors de votre prochaine visite à Londres.

Kane n’a peut-être pas procuré trop de joie aux fidèles des Spurs ces derniers temps au milieu de sa sécheresse de buts, mais même en l’absence d’un match de football ce week-end, il a certainement joué le héros.

« Bravo Harry et pas du tout nécessaire, mais nous serions ravis de vous accepter », a répondu Ken, « Merci et à tous les Spurs (et autres fans de football) qui ont tendu la main. Incroyable vraiment. #TTID et comme toujours #COYS ».

GETTY

Le personnel de Burnley n’a peut-être pas pu sauver le match, mais Kane s’est assuré que les supporters des Spurs américains tentaient de se rendre à Turf Moor en valait la peine.