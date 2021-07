Harry Kane devrait dire à ses détracteurs de “f *** off”, affirme Dimitar Bebatov

Le capitaine anglais Harry Kane a retrouvé la forme à l’Euro 2020 au bon moment (Photo: .)

L’ancien attaquant de Tottenham, Dimitar Berbatov, pense que Harry Kane a gagné le droit de dire à ses détracteurs de “f *** off” après ses exploits à l’Euro 2020 avec l’Angleterre.

Le skipper des Three Lions a débuté le tournoi sous une forme indifférente, n’ayant pas marqué lors de trois matches de phase de groupes, dont le match nul et vierge contre l’Ecosse au cours duquel il a été remplacé par Marucs Rashford à 20 minutes de la fin.

Gareth Southgate a cependant gardé confiance dans le talisman des Spurs et cette confiance a été remboursée avec la forme de frappe de 28 ans au moment idéal.



Harry Kane a marqué le but vainqueur de l’Angleterre contre le Danemark (Photo: .)

Kane a maintenant marqué quatre fois lors des huitièmes de finale, dont le vainqueur crucial lors de la demi-finale déchirante de mercredi contre le Danemark à Wembley.

Discutant des performances de Kane à l’Euro 2020, Berbatov a déclaré à Betfair : ” Kane a été excellent en phase à élimination directe. Il a reçu des critiques lors des phases de groupes, mais Kane peut dire à ses critiques d’aller se faire foutre.

« Même les grands joueurs ont leurs hauts et leurs bas. Même quand il ne marquait pas, il faisait beaucoup pour l’équipe. Maintenant, les objectifs arrivent.



Harry Kane a maintenant marqué quatre buts lors de ses trois derniers matches pour l’Angleterre (Photo: .)

«La pression sur lui avec le penalty contre le Danemark était immense. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela fait de prendre un penalty avec les espoirs d’une nation sur vos épaules.

« En tant que joueur, vous savez que tout le monde dépend de vous, même si vous ne voulez pas y penser. Ce n’était pas un bon penalty mais il a eu un peu de chance.

Plus : Harry Kane



“Atteindre la finale de l’Euro 2020 est une réalisation majeure pour l’Angleterre. J’avais le sentiment que cela pourrait être l’année de l’Angleterre. C’est amplement mérité, bien que le mérite du Danemark soit un grand effort en demi-finale.

“Le talent et la qualité de cette équipe d’Angleterre sont capables de faire quelque chose de spécial et je suis vraiment heureux de les voir en finale.”

