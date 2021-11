Harry Kane devrait être ABANDONNÉ car Tottenham « joue avec dix hommes » et l’attaquant devrait recevoir « les mêmes critiques » que Paul Pogba reçoit après un cauchemar contre Manchester United

Nuno Espirito Santo a été limogé, mais Tottenham a une autre grande préoccupation avec la forme « effroyable » de l’attaquant vedette Harry Kane.

Le leader a fait une démonstration molle alors que les Spurs ont été battus 3-0 par les Red Devils dans un match qui a vu les supporters locaux se retourner contre « l’un des leurs ».

C’était une démonstration sans vie de Kane et Tottenham

Le résultat a coûté à Nuno Espirito Santo son poste de manager des Spurs et Jamie O’Hara pense que le moment est venu pour Kane d’être ABANDONNÉ du onze de départ.

O’Hara a déclaré à talkSPORT: « Harry Kane était vraiment mauvais, une performance épouvantable, sa tête était baissée, il manquait d’avantage.

« Il ne veut pas être là, soyons honnêtes.

« Il s’est fait huer – les fans paient beaucoup d’argent pour être dans ce stade, les prix des billets sont élevés, donc quand ils arrivent, ils s’attendent à voir les joueurs donner à 100%, c’est d’abord et avant tout si vous voulez être au club de football ou ne pas.

Nuno a reçu la côtelette et O’Hara pense que Kane a besoin d’une pause dans la formation de départ

« Il est totalement de mauvaise humeur, il n’est pas dans les bons domaines, je ne pense pas qu’il soit dans le bon état d’esprit pour jouer en ce moment.

« Laisse tomber Kane. Sortez-le de la ligne de mire, jouez Son à l’avant parce que Steven Bergwijn est de retour, jouez lui et Lucas Moura. Je laisserais Kane se reposer et le sortirais de la ligne de tir. Il prend beaucoup de bâton à la minute.

«Mais il doit être assis là, frustré. Si vous regardez la créativité de notre équipe, elle est absolument inexistante. Personne ne crée une chance, il n’y a pas de va-et-vient, un une-deux, un troisième homme essaie de faire entrer les gens, c’est tellement basique et tellement moyen, c’était presque embarrassant à regarder.

Pendant ce temps, Tony Cascarino a suggéré à Kane de prendre sur lui de se reposer, comparant la situation du capitaine anglais à quelque chose qu’il avait vécu au Celtic.

Kane n’a réussi qu’un seul but en Premier League cette saison

L’animateur de talkSPORT a déclaré dans sa chronique pour le Times : « L’atmosphère à Tottenham risque de devenir toxique à moins que quelque chose ne soit fait et fait maintenant.

« Quand les fans se retournent contre » l’un des leurs » dans Harry Kane, vous savez que les choses vont mal. Kane craint probablement de devenir un bouc émissaire pour les problèmes de Tottenham parce qu’il a demandé à partir.

« Rien ne va bien pour lui et il joue comme un homme qui veut être laissé de côté, ce qui peut être la ligne de conduite la plus gentille.

« Il n’est pas dans le bon état mental pour donner le meilleur de lui-même, donc le retirer des projecteurs peut être un soulagement. Je sais par expérience comment cela se sent. Il pourrait même suivre mon exemple et demander à être exclu de l’équipe.

« Quand j’étais au Celtic, il y a eu une période où j’ai eu des problèmes dans ma vie et je ne jouais pas bien. Je recevais un bâton impitoyable de la foule. Je le comprenais tellement mal que je suis allé voir le directeur et j’ai demandé à être laissé de côté. Je devais essayer de me remettre en question.

«Harry Kane est dans la même position. Il a la tête partout… il joue comme un homme qui veut être lâché… il ne montre rien.

De plus en plus de personnes pensent que Kane bénéficierait d’un certain temps sur le banc

Trevor Sinclair a fait écho aux pensées d’O’Hara et de Cascarino et a comparé la situation actuelle de Kane à celle de Tiger Woods, affirmant que les deux avaient du mal à bien faire face aux revers majeurs de leur carrière.

L’ancien as d’Angleterre et de Man City a déclaré: « Kane pour moi est l’ombre de lui-même… certaines personnes ont du mal quand elles ont ce genre de situation autour d’elles.

«Quand Tiger Woods a eu un grave problème, il a semblé l’assumer si mal. Il était parfaitement propre avant cela, le monde le dépeint comme une superstar qui ne se trompe pas. Tout d’un coup, tout s’est effondré et sa rééducation a pris des années et des années et des années.

« Harry Kane a toujours été décrit comme un très bon professionnel… il a eu toute l’adulation qu’il mérite et cet été, il a suggéré à Gary Neville qu’il voulait partir… la façon dont le public et les médias ont répondu à cela a été de le déterrer. un peu. Il semble s’y être effondré.

«Je dirais presque que Tottenham joue avec dix hommes. Il est tellement inefficace pour l’équipe.

Kane est sans doute dans la pire forme de sa carrière et il n’y a aucun signe de lumière au bout du tunnel

Les tentatives de Kane de quitter les Spurs cet été ont également déclenché une conversation sur talKSPORT sur la façon dont Paul Pogba est traité dans les médias.

Pogba était prévu pour son apparition involontaire lors de la défaite 5-0 de Man United contre Liverpool, car il a été expulsé seulement 15 minutes après avoir été amené.

Le Français échappe rarement à l’examen minutieux des experts et des partisans, et Alex Crook pense que le moment est venu pour Kane d’obtenir le même niveau de critique.

Escroc a déclaré: «Nous avons été très critiques envers Paul Pogba et son manque d’effort, son attitude à son arrivée, si vous voulez faire ces critiques à son sujet, vous devrez également le faire à propos du capitaine anglais.

« Je pense qu’il y a un air d’inévitabilité à ce sujet, il voulait aller à Manchester City – il était désespéré et je pense qu’il porte le look de quelqu’un qui préfère être n’importe où que le nord de Londres. »