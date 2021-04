Harry Kane devrait rester à Tottenham au milieu des spéculations de Man City

Jose Mourinho a annulé les spéculations sur l’avenir de Harry Kane après que l’attaquant de Tottenham a admis qu’il attendrait jusqu’à cet été avant de décider de son prochain mouvement.

Avec 160 buts en Premier League, Kane occupe la neuvième place des buteurs de tous les temps de la ligue, mais n’a pas une seule pièce d’argenterie à son nom.

.

Harry Kane s’est imposé comme une légende de Tottenham après avoir marqué des buts pour le club depuis 2013

Kane a soulevé des sourcils pendant la trêve internationale quand il a déclaré que le sujet de son avenir aux Spurs était une « question difficile à répondre maintenant » et que « nous verrons où nous allons » après le tournoi reprogrammé de cet été.

Le capitaine de l’Angleterre, qui a encore trois ans à son contrat actuel, a été honnête dans le passé en se contentant de dire au club du nord de Londres à condition qu’il voit une progression appropriée, mais avec l’équipe de Mourinho traversant une saison incohérente, la spéculation a été sévit sur un possible déménagement.

Interrogé sur les récentes révélations de Kane, Mourinho a déclaré vendredi: «Je ne peux pas jouer à ce match. Je dois me concentrer sur ce qu’il est pour nous.

«Bien sûr, je suis toujours satisfait de mes joueurs lorsqu’ils vont aux matchs internationaux, mais je ne peux pas jouer ce match.

«Je ne peux que me concentrer sur ce qu’il fait pour nous et sur l’effort qu’il a déployé pour nous à Villa, sur l’effort qu’il a déployé pour l’Angleterre, sur le match à Newcastle et sur le fait qu’il joue bien ou pas, il sera là pour l’équipe.

Qu’il soit pressé de vouloir que Kane donne une réponse plus précise sur son avenir, il a répondu: «Non, je veux qu’Harry soit avec nous ce qu’il a été [like].

«Je veux qu’Harry répète contre Newcastle la même performance qu’il a donnée contre Aston Villa, le même désir, le même esprit d’équipe et le même leadership et je sais que je vais avoir cela.

.

Aguero quitte Manchester City après 10 ans au club

Le président des Spurs, Daniel Levy – un négociateur acharné notoire – empêcherait Kane de passer à tout autre prétendant de la Premier League, selon The Sun.

Selon certaines rumeurs, City chercherait à renforcer ses options d’attaque, Sergio Aguero étant lié à un déménagement sensationnel à Chelsea lorsqu’il quitte l’Etihad cet été après une glorieuse carrière de 10 ans chargée de trophées.

Les citoyens n’ont pas répondu aux attentes avec leurs aspirations en Ligue des champions, et Pep Guardiola considère Kane comme l’attaquant parfait pour son équipe, bien qu’ils aient également été liés à un transfert de l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland.

L’attaquant anglais a été en pleine forme cette saison, avec 17 buts et 13 passes décisives en 27 matches de championnat, son partenariat avec Heung-min Son est l’un des plus meurtriers du football mondial.

.

Kane et Son sont le partenariat le plus prolifique de Prem

Après une défaite humiliante contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa, les hommes de Mourinho semblent prêts pour une autre saison sans trophée.

Des rumeurs selon lesquelles Kane est de plus en plus frustré par le manque de succès et les fans des Spurs peuvent craindre qu’il envisage de quitter bientôt son club d’enfance.

Alors que le Championnat d’Europe approche à grands pas, Kane aura sûrement son héritage en tête.

Beaucoup de gens pensent qu’il ne sera pas considéré comme un grand de tous les temps sans remporter un trophée majeur, et à 27 ans, le temps presse.

