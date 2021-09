Harry Kane dit qu’il a la conscience tranquille concernant son transfert raté

in

01/09/2021 à 19h40 CEST

Harry Kane a fait de son mieux pour quitter Tottenham et rejoindre Manchester City, mais Daniel Levy n’a pas laissé sortir son étoile à tout prix et ses conditions élevées ont fait que l’attaquant anglais a dû rester dans White Hart Lane. Déjà conscient de sa destination sportive, Kane a passé en revue sur ‘BBC Radio 5 Live’ ce qui s’est passé lors du dernier marché des transferts, affirmant avoir “la conscience tranquille“.

“Les fans ont le droit d’avoir leur mot à dire. Évidemment, parfois ils ne comprennent pas toute l’histoire de ce qui se passe, mais de mon point de vue j’ai la conscience tranquille et je dois continuer à faire ce que je fais. Je sais que tout le monde veut connaître toutes les situations qui se produisent pendant l’été, mais comme je l’ai dit, je suis concentré sur ce qui est à venir et à l’avenir », a déclaré l’Anglais.

Harry Kane était convaincu que ce qu’il doit faire maintenant, c’est rester concentré sur le terrain, où il doit montrer qu’il est toujours un footballeur de premier ordre. “Je sais qu’il y a beaucoup de discussions et beaucoup de questions qui sont posées, mais je reste concentré sur ce que j’ai à faire. Évidemment, tout ce qui s’est passé avec le club est entre le club et moi et ça le sera. Je pense que les joueurs qui savent gérer ça sont ceux qui réussissent à faire de belles carrières“.