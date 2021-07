Harry Kane dit qu’il n’y a “pas de joueur parfait” avant d’affronter Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, insiste sur le fait que l’Angleterre est prête à revendiquer la gloire de l’Euro 2020

in

Harry Kane insiste sur le fait qu’il n’y a “pas de joueur parfait” alors qu’il se prépare à affronter le duo italien Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci lors de la finale de l’Euro 2020 dimanche.

Chiellini et Bonucci arrivent peut-être à la fin de leur carrière respective, mais sur le terrain, les défenseurs de la Juventus restent des guerriers et font partie intégrante de l’équipe de Roberto Mancini.

Kane a renvoyé l’Angleterre en finale de l’Euro 2020 – peut-il aller plus loin dimanche ?

Kane est largement considéré comme l’un des meilleurs attaquants du football mondial et devra faire face à une tâche difficile contre une défense italienne résolue – mais le capitaine de Tottenham reste imperturbable face au défi.

“J’ai dit tout au long du tournoi que j’évaluerais toujours ma position sur le terrain et que je verrais si elle baisse profondément ou reste élevée”, a déclaré Kane à talkSPORT.

«Ce sont évidemment deux grands défenseurs, mais il n’y a pas de joueur parfait au monde. Il y a toujours des forces et des faiblesses pour tout le monde.

«Mon travail demain sera d’essayer d’exploiter leurs faiblesses et d’amener d’autres joueurs dans le match.

«Nous avons une équipe incroyable et une équipe incroyable, donc celui qui sera appelé et celui qui est prêt à faire la différence viendra et le fera.

«Pour moi, il s’agit de faire ce que j’ai fait tout le tournoi et, espérons-le, d’avoir quelques chances d’en mettre une de côté.

La paire est des guerriers pour le club et le pays

Pendant ce temps, Kane insiste sur le fait que l’équipe des Trois Lions ne sera pas intimidée par la pression d’une finale du Championnat d’Europe.

Des absents de la Coupe du monde aux prétendants à l’Euro 2020, les hommes de Mancini sont actuellement sur une série de 33 matches sans défaite.

D’un autre côté, les hommes de Southgate veulent désespérément mettre fin à une attente de 55 ans pour l’argenterie majeure et Kane insiste sur le fait que l’équipe d’Angleterre est suffisamment forte pour dépasser une équipe italienne très expérimentée.

“Quand vous regardez l’équipe, beaucoup d’entre nous ont joué des finales de Ligue des champions, beaucoup d’entre nous ont eu des parcours en Premier League, des finales de coupe”, a ajouté Kane.

Southgate a déjà cimenté son nom dans le folklore anglais – mais peut-il aller plus loin ?

“Donc, chaque fois que vous jouez sur la plus grande scène, cela devient un peu plus normal. J’ai dit avant les matchs à élimination directe que nous avons grandi en tant que groupe depuis 2018, cette Coupe du monde.

« Depuis, nous avons plus d’expérience et je pense que nous l’avons montré avec différentes manières de gagner et de contrôler le jeu.

« Vous avez vu nos résultats, les derniers matchs ont tous été différents et totalement différents.

« Demain n’est pas différent, ce sera un match très difficile contre une grande équipe. Mais, bien sûr, nous croyons pleinement en ce que nous pouvons faire. »

Écoutez le commentaire complet de l’Angleterre contre l’Italie EN DIRECT sur talkSPORT, coup d’envoi à 20h