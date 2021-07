Harry Kane doit quitter Tottenham avec «l’écriture sur le mur» après son admission à Man City, déclare l’ancienne star des Spurs Teddy Sheringham

in

Teddy Sheringham a insisté sur le fait que ” l’écriture est sur le mur ” pour Tottenham sur l’avenir de Harry Kane et a exhorté son ancien club à laisser l’attaquant rejoindre Manchester City.

Le moulin à rumeurs sur l’avenir de Kane au nord de Londres a atteint son paroxysme cette semaine, avec des informations selon lesquelles City devrait signer le capitaine anglais dans le cadre d’un accord de 160 millions de livres sterling qui détruirait le record de transfert britannique.

.

Les jours de Kane en tant que joueur des Spurs semblent comptés

Cependant, le bruit des Spurs est que leur position n’a pas changé et qu’ils n’ont pas l’intention de vendre leur meilleur joueur, alors qu’il est entendu que City n’a pas l’intention de payer ce genre d’argent pour un joueur.

Quoi qu’il se passe dans les coulisses entre les clubs, ce qui est clair, c’est que l’ambition de Kane pour les meilleurs titres l’éloignera de White Hart Lane.

Cela semble un âge puisque, avant l’Euro 2020, l’attaquant a révélé dans une interview explosive ses projets de carrière et son ambition pour les plus grands honneurs, et qu’ils pourraient le voir quitter son club d’enfance.

Kane a même parlé des meilleurs prétendants à Man City, qualifiant l’équipe de Pep Guardiola de «rêve d’attaquant» pour lequel jouer.

.

Kane avait fait l’éloge de Man City avant l’Euro, alors que ce n’était un secret pour personne que les champions de Premier League voulaient le signer… et ils le font toujours

Interrogé par Gary Neville avec quel joueur du monde il aimerait le plus jouer aux côtés, Kane a déclaré en mai : « Oh, Kevin De Bruyne, bien sûr.

«Quand je regarde De Bruyne jouer, c’est un joueur spécial et spécial et certains des ballons que je le vois mettre pour City ne sont que le rêve d’un attaquant si je suis honnête.

«Il est exceptionnel, un joueur exceptionnel avec le ballon, sans ballon, en appuyant. Mais sa livraison est aussi bonne que je n’ai jamais vu.

Pour l’instant, Kane est toujours un joueur de Tottenham, mais il devrait largement quitter le club cet été à la recherche d’argenterie.

Sheringham a pris la même décision, laissant Tottenham pour Manchester United en 1997, et cette décision a porté ses fruits car après cinq années sans trophée aux Spurs, il a ensuite remporté cinq trophées en quatre ans à Old Trafford.

Il a connu une période étincelante de quatre saisons avec les Red Devils, où il a remporté trois titres de Premier League, une FA Cup et la couronne de Champions League.

.

Sheringham a quitté les Spurs pour rejoindre Man United et a tout gagné

Et il dit que Kane sait qu’il doit maintenant faire la même chose pour le bien de sa carrière.

“Dès qu’il a publié sa déclaration il y a quelques mois, juste avant l’Euro, cela se passait pour moi”, a déclaré Sheringham lors du Weekend Sports Breakfast de samedi.

« Je pense qu’il a probablement eu une conversation avec Daniel Levy. Je sais qu’il y a eu encore plus de spéculations au cours des deux derniers jours, mais je pense qu’il a probablement eu une conversation et a dit: “Regardez, vous avez été un grand serviteur du club, si nous obtenons le bon argent pour vous, vous pouvez allez’, je pense.

“Tout le monde est très silencieux à ce sujet en ce moment, mais pour qu’Harry vienne et dise qu’il veut jouer avec quelqu’un comme Kevin De Bruyne et les joueurs de Manchester City, l’écriture doit être sur le mur, n’a pas il?”

L’animateur de talkSPORT, Tony Cascarino, a demandé à l’ancien attaquant: “Teddy, tu as quitté Tottenham pour aller à Man United, et tu adores quand tu gagnes des choses.

« Kane doit faire la même chose, n’est-ce pas ? Il est trop bon pour ne rien gagner dans sa carrière !

. – .

Harry Kane a été du côté des perdants de la finale de la Ligue des champions, de deux finales de la Coupe EFL et maintenant de la finale du Championnat d’Europe

Et Sheringham a répondu: «Oui, il a joué au sommet de ses jeux au cours des cinq ou six dernières années et pour moi, il a été le meilleur avant-centre, le meilleur n ° 9 au monde à cette époque.

“Ce n’est pas tout à fait arrivé pour lui [winning trophies at Spurs], mais c’était un peu différent à mon époque parce que je sentais que le club n’était pas ambitieux, et Tottenham a été très ambitieux au cours des deux ou trois dernières années.

«Je pense que cela a fait un petit creux récemment et vous pourriez prétendre maintenant avec l’arrivée du nouveau manager qu’il n’est pas un grand nom, alors le club va-t-il dans la bonne direction pour Harry ?

«Mais même avec tout ce que Harry a fait de son mieux pour Tottenham et cela n’a pas été assez bon pour que le club gagne quelque chose.

Tony Cascarino dit que le déménagement de 160 millions de livres sterling de Harry Kane à Manchester City «doit se produire» et le compare à une signature «Real Madrid Galactico» des époques précédentes

“Il n’a qu’une carrière, je sais que c’est difficile à comprendre pour les fans de Tottenham, mais il a une carrière et il regardera en arrière et s’il n’a rien gagné à 33 ou 44 ans, il sera un très homme déçu.

«Il l’a vu et il veut essayer de jouer dans les meilleurs jeux dans les meilleures compétitions au plus haut niveau.

« Quand vous êtes un footballeur professionnel, c’est ce que vous voulez faire, l’argent se met en place après cela, vous voulez juste jouer au plus haut niveau et vous tester et vous dire :« Suis-je vraiment le meilleur ? Regardons…’

“Je pense que Harry Kane doit quitter Tottenham pour faire ça.”

Dream Team 2021/22 – INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOUEZ À DREAM TEAM POUR LA SAISON 2021/22 !

100 000 £ de prix à gagner pour un budget de 50 millions de £ pour construire votre meilleur XI Play en mini ligues contre vos amis, collègues, etc. Cliquez ici pour jouer GRATUITEMENT à l’application Dream Team disponible sur Apple Store et Google Play Store