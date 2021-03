Jermain Defoe dit qu’Harry Kane DOIT quitter Tottenham – s’il a l’ambition de remporter des trophées dans le reste de sa carrière.

Malgré 216 buts en 327 matchs pour les Spurs, Kane n’a pas encore levé d’argenterie dans le nord de Londres.

.

Tottenham pourrait perdre Harry Kane si la sécheresse de son trophée de 13 ans se poursuit

Le capitaine anglais, 27 ans, pourrait mettre fin à ses 17 ans d’affiliation avec Tottenham si les hommes de Jose Mourinho ne parviennent pas à remporter un trophée et ne terminent pas dans le top quatre cette saison.

Et Defoe, qui regrette de ne pas avoir rejoint plus tôt un « grand club » comme les Rangers, a jeté le doute sur l’avenir de Kane.

L’attaquant du Gers a déclaré à Boot Room de Darren Bent sur talkSPORT: «Si vous m’aviez posé cette question il y a quelques années, j’aurais dit qu’il aurait dû rester là-bas, ce qu’il a fait au club de football – c’est une légende.

«Depuis que je suis parti de ça et que je suis allé chez les Rangers, j’ai vu cette mentalité et joué pour un autre grand club, l’importance de jouer pour ce club et de gagner chaque match, cette mentalité, les normes et les exigences.

«Il faut gagner et apporter de l’argenterie, sinon ce n’est pas assez bon. Quand vous y parvenez et que vous en ressentez le sentiment, wow mec. J’aurais aimé l’avoir plus tôt dans ma carrière.

.

Kane et Defoe ont joué ensemble à Tottenham, avant que ce dernier ne déménage à Toronto en 2014

«Si Harry Kane veut cela et veut gagner des trophées, il semble qu’il doit y aller.

«Je ne pense pas que ce sera facile pour lui de partir et il pourrait le regarder et vouloir finir d’être le meilleur buteur de l’histoire du club et voir où cela le mènera.

«Il peut, espérons-le, gagner quelques trophées, mais s’il a vraiment envie de médailles, il doit vraiment y aller.

Defoe, qui a rejoint les Rangers en 2019, a aidé l’équipe de Steven Gerrard à remporter un 55e titre record en Premiership écossais cette saison.

Le contrat du joueur de 38 ans expire cet été et il a hâte de jouer pour une autre saison alors que les fans s’apprêtent à revenir dans les stades.

Il a ajouté: «J’ai eu cette discussion avec quelques gars seniors du club, vous parlez de ce que vous faites.

.

Defoe veut jouer pour une autre saison en tant que footballeur professionnel

«Le plus important pour moi, cette saison a été si différente sans supporters dans le stade, si un joueur pensait à finir… jouer une saison sans supporters, c’est comme des matchs d’entraînement.

«Ce serait difficile de finir sans fans. J’écouterai aussi mon corps et je verrai ce que je ressens.

«Cette saison, je n’ai eu que quelques blessures, rien de grave. Je suis assez détendu à ce sujet. Je veux jouer une autre saison devant les fans.

«Cette saison a été spéciale, je ne sais pas comment je vais surpasser ça. Juste une question personnelle à terminer devant les fans.

