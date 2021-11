Harry Kane England Hat-Trick prouve que la classe triomphe sur la forme

Le triplé de Harry Kane en Angleterre contre l’Albanie était parfait. Un joli en-tête. Une finition du pied gauche à angle serré. Et puis cet effort acrobatique fantastique pour terminer un autre triplé en Angleterre. De nombreux fans avaient en quelque sorte commencé à radier le talisman abattu de Tottenham Hotspur. Mais il est clair qu’il est prêt et capable de marquer des buts pour le club et le pays.

Le triplé de Harry Kane England prouve que sa classe est permanente

Kane « hors de forme » cette saison

Apparemment, Kane ne connaît pas une très bonne saison. Mais il vient de marquer son deuxième tour du chapeau pour le club et le pays. Son premier était un travail de démolition de 20 minutes contre NS Mura en Europa Conference League. Pourtant, malgré les buts marqués en Europe et pour l’Angleterre, Kane n’a qu’un seul but en Premier League cette saison.

Mais ce deuxième tour du chapeau a de nouveau incité les experts et le reste des médias à féliciter Kane pour avoir repris une forme. Ils étaient tous inquiets au nom de l’attaquant des Spurs qui était apparemment « hors de forme ».

Les fans des Spurs sauront, cependant, que Kane passe souvent par ces « périodes sèches » (où il marque encore pas mal de buts). Que ces épisodes proviennent de blessures, de fatigue ou d’épuisement professionnel, Kane finit par récupérer d’année en année. L’attaquant de Tottenham a marqué au moins 15 buts en championnat chaque saison depuis 2013/4.

Cette saison a été un autre cas de burn-out. Kane a eu un été chargé à l’Euro, où il s’est intensifié dans la seconde moitié de la compétition pour fournir des buts vitaux. Et malgré la performance acharnée et déterminée de l’Angleterre, elle n’a pas pu battre l’Italie en finale, jouée à domicile.

Le capitaine de Tottenham et de l’Angleterre a admis que cela avait vraiment fait des ravages. Il a déclaré: « Beaucoup de gens parlent de physiquement, de ce que les tournois vous retirent et des pré-saisons et de revenir directement dans une saison, mais mentalement, en tant que joueurs, vous traversez aussi beaucoup de choses »,

Kane a poursuivi: « Vous traversez les hauts et les bas d’un tournoi majeur, vous vous approchez si près d’un rêve et il vous est enlevé en un instant, puis ce fut mon premier été de spéculation sur les transferts, devant faire face à ces situations. Alors, bien sûr, cela prend un péage mentalement.

Saga de transfert de Manchester City

Là, Kane l’a dit. La saga des transferts était une autre affaire de longue haleine qui a vu les fans des Spurs se préparer à faire signe à Kane de tirer profit d’un joueur qui semblait heureux de quitter le navire. Mais, comme beaucoup de ces sagas, il ne s’est finalement rien passé. Nul doute que les rumeurs refont surface en janvier, et en été. Avec l’arrivée d’Antonio Conte, les perspectives de Kane chez les Spurs se sont améliorées. Serait-ce suffisant pour le garder au club ? Pour l’instant, le joueur est sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024. À ce stade, il aura 32 ans, ou en termes de football « s’entendra un peu ». Kane n’a jamais été béni avec le rythme, cependant et s’il peut rester en forme sans trop de blessures graves, il semble être un joueur qui pourrait continuer jusqu’à la fin de la trentaine.

Les choses s’améliorent à nouveau chez les Spurs. Il y a un nouvel objectif clair avec l’arrivée de Conte en ville. Comme Mourinho, Conte est un manager de classe mondiale qui apporte naturellement avec lui un certain degré de conviction. La conviction que les Spurs peuvent réellement arrêter de mettre en bouteille les finales majeures et commencer à récolter le succès pour lequel ils ont travaillé si dur. Peut-être que le triplé de Harry Kane en Angleterre n’est qu’un autre signe de tout le talent dont Tottenham dispose et un avertissement que Kane et les Spurs sont prêts à organiser une autre campagne à travers la Premier League et l’Europe.

