Harry Kane envoie un message clair à Tottenham

Photo de Rob Newell – CameraSport via .

Harry Kane a déclaré qu’il y aurait « du bruit » lorsqu’il ne marquerait pas pour Tottenham, comme il l’a dit à Footy avec Uti.

Le capitaine anglais a clairement indiqué qu’il avait une vue d’ensemble et comment il aidait les Spurs lorsqu’il ne mettait pas le ballon au fond des filets.

Bien qu’il ait été le meilleur buteur de la Premier League la saison dernière, Kane n’a qu’un seul but à son actif cette fois-ci et montre des signes de difficulté.

On a beaucoup parlé du joueur de 28 ans cette saison et des performances qu’il a produites après un été rempli de drames.

Après avoir aidé l’Angleterre à atteindre la finale de l’Euro 2020, on a beaucoup parlé du départ possible de Kane pour Manchester City et ces rumeurs bien documentées ont fait qu’il n’avait aucune pré-saison, du tout.

Kane a parlé de ses performances et de la façon dont il envisage le « plus gros paquet » lorsqu’il est au milieu.

« De toute évidence, les buts sont ce sur quoi les attaquants sont jugés la plupart du temps », a déclaré Kane.

« Mais j’ai l’impression que mon jeu est bien plus que cela. Je serais toujours confiant pour marquer des buts, peu importe le nombre de matchs sans marquer ou si je marque à chaque match. J’ai l’impression que si vous me donnez une chance, alors je serais prêt à la saisir.

« Bien sûr, je sais qu’il va y avoir du bruit si je ne marque pas pour quelques matchs ou des choses comme ça parce que les gens ne regardent pas toujours la situation dans son ensemble.

«Mais la façon dont j’ai toujours vu les choses est le plus gros paquet. Si je ne marque pas mais que j’ai toujours l’impression de jouer à un niveau élevé et d’aider l’équipe, alors c’est tout ce qui compte. Et c’est un peu mon état d’esprit.

Photo de Mike Hewitt/.

Kane ne pourra pas mettre fin à sa sécheresse de buts en Premier League de si tôt en raison de l’épidémie de COVID au club.

Le match à domicile de Tottenham contre Rennes en Europa Conference League a été reporté jeudi soir, de même que leur affrontement en Premier League contre Brighton dimanche.

Il reste à voir si leur match contre Leicester se jouera jeudi, mais cet empilement de matchs n’aide la cause de personne au club.

Les Spurs sont déjà en train de rattraper leur retard après que leur affrontement à l’extérieur contre Burnley a été reporté à cause de la neige la semaine dernière.

Mais c’est la dernière chose dont Antonio Conte avait besoin car son équipe vole haut depuis son arrivée.

