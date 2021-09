Harry Kane est “fantastique” mais Thierry Henry était à un “niveau différent”, déclare l’ancien capitaine d’Arsenal Patrick Vieira

Patrick Vieira a minimisé sa rivalité avec Tottenham mais insiste sur le fait que l’ancien coéquipier d’Arsenal était à un niveau différent de celui de Harry Kane.

Le patron de Crystal Palace a remporté trois titres de Premier League au cours de ses neuf années à Arsenal, dont l’un en tant que capitaine qui a été décroché à White Hart Lane en 2004.

Les fans des Spurs ne seront pas satisfaits de celui-ci

Vieira affrontera Tottenham pour la première fois en tant que manager samedi, en direct sur talkSPORT et malgré les questions répétées lors de sa conférence de presse d’avant-match, il tenait à insister sur le fait qu’il n’a aucun ressentiment envers les rivaux les plus féroces d’Arsenal.

Un défi pour l’équipe de 45 ans sera d’arrêter le capitaine anglais Kane, qui a marqué 166 buts en Premier League et est à neuf du record d’Henry dans l’élite.

« Kane peut finir à l’intérieur de la boîte, à l’extérieur de la boîte, il peut créer des occasions. Il est un numéro neuf moderne et peut changer de position », a déclaré Vieira lorsqu’on lui a posé des questions sur l’attaquant des Spurs par rapport à son ancien coéquipier.

« Mais Thierry Henry, je suis désolé qu’il soit à un autre niveau. J’aime Kane, c’est un joueur fantastique mais Thierry est toujours Thierry.”

.

Kane est à neuf buts du total de 175 buts en Premier League d’Henry

Vieira attend toujours une première victoire à la tête des Eagles, mais a vu son équipe produire une performance encourageante pour faire match nul 2-2 à West Ham avant la pause internationale.

Interrogé pour savoir si cela signifierait plus de remporter une première victoire en tant que patron de Palace contre Tottenham, l’ancien milieu de terrain tenait à ne pas être entraîné dans ce débat.

Il a ajouté : « Non, non, non, non. Je ne suis plus joueur donc ce genre de rivalité entre Arsenal et Tottenham appartient au passé.

“Le fait que je jouais pour Arsenal contre Tottenham, ce n’est pas important pour moi et ne le sera pas demain.

getty images – getty

Vieira insiste sur le fait que la rivalité avec les Spurs et leurs fans est désormais de l’histoire ancienne

«C’est un match important. Nous jouons à domicile et nous voulons bien faire, vouloir gagner et prendre les trois points.

Les Spurs ont pris un bon départ dans la vie sous Nuno Espirito Santo, qui était fortement lié au poste vacant au Palace cet été avant d’accepter le rôle dans le club du nord de Londres.

Tottenham a remporté trois victoires consécutives 1-0 au sommet de la Premier League et Vieira a salué le travail de son homologue

« Il se débrouille fantastiquement bien. Quand on débute dans un nouveau club, qu’on gagne les trois premiers matchs et qu’on n’a pas encaissé de but, c’est difficile de faire mieux que ça », a admis le patron des Eagles.

.

Nuno a fait un bon début de vie aux Spurs mais sera privé d’un certain nombre de joueurs clés pour le match

« Ce sera un très bon défi pour nous. Nous sommes allés à West Ham, un endroit difficile, et avons joué avec beaucoup de personnalité. Désormais, le défi sera le même.

“Nous affrontons l’équipe qui est la meilleure en ce moment, qui joue bien. J’ai vraiment hâte et nous sommes prêts à leur offrir un bon match.

Palace a eu une fin chargée de la fenêtre de transfert, signant le milieu de terrain Will Hughes et l’attaquant Odsonne Edouard de Watford et Celtic respectivement.

Le duo est sur le point d’être impliqué contre les Spurs et la recrue estivale Michael Olise pourrait également figurer après son retour à l’entraînement récemment à la suite d’une blessure au dos.

Le président Steve Parish a décrit l’activité de transfert du club comme neuf sur 10 avec neuf premières équipes transférées et sept joueurs amenés.

Vieira a déclaré: «Je pense que nous sommes encore un peu à court à certains endroits. Nous voulions faire un peu plus d’affaires et nous ne pouvions pas le faire, mais dans l’ensemble, je suis vraiment satisfait des affaires que nous avons faites.

“Nous amenons de jeunes talents et je pense que nous avons l’équipe qui peut concourir en Premier League.”

.

Les fans d’Arsenal seront enracinés pour le palais de Vieira samedi

Écoutez le commentaire complet de Crystal Palace vs Tottenham LIVE sur talkSPORT, coup d’envoi à 12h30

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ 50/1 SUR RONALDO POUR MARQUER LE PREMIER CONTRE NEWCASTLE

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.