Harry Kane est l’ombre de lui-même et les performances de Tottenham sous Nuno Espirito Santo sont “alarmantes”, affirme le héros des Spurs Clive Allen

Le héros de Tottenham, Clive Allen, est préoccupé par les performances «alarmantes» de son équipe et pense que Harry Kane est l’ombre de lui-même.

La défaite 3-1 des Spurs contre Arsenal dans le nord de Londres a suscité de vives inquiétudes concernant le manager Nuno Espirito Santo, qui a été nommé cet été, l’équipe jouant mal même lors des victoires contre les Wolves et Watford.

Le patron de Tottenham, Nuno, se retrouve dans une situation précaire à seulement six matchs de la saison de Premier League

La défaite face à leurs féroces rivaux, après des défaites consécutives de 3-0 contre Crystal Palace et Chelsea en championnat, a rendu les fans furieux.

Un milieu de terrain “inexistant” a vu des performances insipides avec peu ou pas de créativité, couplé n’a pas aidé, tandis que la superstar Kane n’a pas encore marqué en Premier League cette saison.

Et Allen pense que le capitaine anglais manque de confiance, comme le montre l’un de ses ratés contre les Gunners alors que les Spurs cherchaient un but de consolation.

“Harry Kane est l’ombre de lui-même, cela ne fait aucun doute”, a-t-il déclaré à talkSPORT Breakfast. “L’exemple de cela de ma part était la chance qu’il avait sur le ballon de fond, qu’il contrôlait brillamment, puis il le lobait au-dessus du gardien mais le lobait large.

Kane a du mal à opérer dans l’équipe de Nuno

« Un Harry Kane qui a confiance en sa forme et qui est confiant sur le gardien de but et c’est au fond du filet. Il a été affecté. Je ne pense pas que quiconque puisse prétendre qu’il a été affecté par la situation et ce qui allait se passer cet été. Déménageait-il, restait-il ?

Mais Allen insiste sur le fait que le joueur est dédié au club, malgré son été tumultueux.

il a poursuivi: “Il reste, je pense qu’il est totalement engagé envers les Spurs, il n’y a absolument aucun doute là-dessus, pour moi. Connaissant Harry Kane, il l’aborde exactement de la même manière qu’il l’a fait lorsqu’il était en plein essor.

Parlant de l’affichage que Tottenham a fait contre Arsenal, Allen semblait inquiet.

La défaite aux Emirats met en doute l’avenir de Nuno Espirito Santo

Il a ajouté : « Je pense que ce qui est alarmant, c’est que la performance lors du match d’ouverture de la saison contre Manchester City a été exceptionnelle. L’équipe a montré exactement de quoi elle était capable. L’intensité, la façon dont ils ont géré le match et les problèmes qu’ils ont causés à Man City.

“Tout d’un coup, depuis lors, ils ont chuté, et de manière alarmante.

“Oui, Arsenal a bien joué, cela ne faisait aucun doute dans les 45 premières minutes, mais la forme de Tottenham et la façon dont ils ont joué, le manque d’intensité était assez alarmant.

Il a ajouté : « Il y a des fragilités défensives, nous laissons des buts. Et pour le moment, nous ne pouvons pas marquer. N’en a marqué que quatre et en a concédé neuf, c’est inquiétant.

Tottenham a livré une autre mauvaise performance et affrontera Aston Villa ensuite

Et Allen, qui était autrefois entraîneur du club, a convenu avec l’ancien as des Spurs Jamie O’Hara que la sélection de l’équipe de Nuno faisait partie du problème et a félicité un joueur pour son impact en deuxième mi-temps.

Il a déclaré: “Regardez simplement la performance, les deux mi-temps, la performance de la première mi-temps, comme nous l’avons vu, le milieu de terrain était inexistant en termes de forme, en termes de compétitivité.

«Oli Skipp est entré et il a fait ce qu’il fait bien, c’est exactement ce que vous demandez à n’importe quel joueur, surtout dans un derby.

« Inévitablement, vous ne jouez pas particulièrement bien, mais vous voulez faire le travail et vous ne voulez pas être battu. Malheureusement, ce n’était pas le cas avec les Spurs.

