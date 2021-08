“Harry Kane est parti – il est parti”, déclare un expert après le “message évident” de Tottenham alors que l’attaquant est exclu de l’équipe pour affronter Man City au milieu de la poursuite des liens de transfert avec les champions de Premier League

in

Harry Kane “est parti” après que Tottenham ait quitté l’attaquant de son équipe pour affronter Manchester City dimanche.

C’est selon l’expert de talkSPORT et ancien homme d’Arsenal Perry Groves, qui a remis en question le timing d’un étrange Tweet du club peu de temps avant leur match d’ouverture en Premier League.

.

Kane n’a pas fait d’apparition dans le match d’ouverture de Tottenham de la nouvelle saison contre Man City

Tous les regards étaient tournés vers Kane dimanche après-midi, affirmant qu’il devait jouer contre l’équipe qui a poursuivi sa signature tout l’été lors de son premier match de la saison.

Les rapports ont affirmé que Kane s’était « rendu disponible » pour l’affrontement, malgré les liens persistants avec un déménagement au stade Etihad et prétend qu’il veut y aller.

Cependant, n’étant revenu à l’entraînement de Tottenham que vendredi, la décision a été prise par Nuno Espirito Santo de le laisser en dehors de toute l’équipe de la journée, affirmant qu’il n’était pas prêt à participer.

Nuno a laissé entendre qu’il prévoyait d’avoir Kane cette saison, déclarant avant le match: “Harry doit travailler, il a travaillé aujourd’hui et il continuera à travailler jusqu’à ce qu’il soit prêt à aider l’équipe.”

.

Nuno a eu un baptême du feu à Tottenham, le nouveau manager devant faire face à la saga de transfert la plus médiatisée de l’été

Cependant, Groves et Sam Matterface de talkSPORT ont convenu qu’un message envoyé par le club via les réseaux sociaux avant le match disait le contraire.

Peu de temps avant l’annonce de la non-participation de Kane, les Spurs ont posté ce qui suit sur Twitter :

La réponse des supporters n’a pas été positive, et le duo talkSPORT a suggéré que cela pourrait être un message précurseur pour “adoucir le coup” de l’officialisation de la sortie de Kane à City dans les prochains jours.

Avec deux semaines restantes de la fenêtre, il est affirmé que City déposera sa dernière offre pour le capitaine anglais après le match de dimanche, et qu’il pourrait atteindre le prix de 150 millions de livres sterling de Daniel Levy.

S’exprimant dimanche avant le match, Matterface a déclaré: “C’est intéressant, et peut-être que j’y lis trop de choses, mais ce sera intéressant de savoir ce que les fans de Tottenham en pensent…

“Tottenham a tweeté ceci:” Quoi qu’il arrive, nous lui donnerons absolument tout. Nous sommes prêts pour la bataille’.

«Et c’est avec une photo, un dessin animé, de Son, Lloris et Hojbjerg marchant dans le nouveau stade. C’est une chose étrange de tweeter.

Trevor Sinclair pense que Manchester City “a encore une chance” de signer Harry Kane si les Spurs obtiennent Lautaro Martinez de l’Inter Milan en remplacement

Et Groves pense que le message de l’absence de Kane et de la publication sur les réseaux sociaux est clair : « Il est parti. Harry Kane est parti.

« Pourquoi mettriez-vous « quoi qu’il arrive » ? Pourquoi ne mettriez-vous pas « en attendant la nouvelle saison », « nous allons tout donner pour notre club » ou « nous sommes tous ensemble » ?

« C’est juste une chose très étrange de dire ‘quoi qu’il arrive’ – est-ce que cela adoucit le coup ? Ce qui va se passer?”

Matterface a ajouté: “Ils ne vont pas dire qu’à propos d’un match, ou d’un résultat, cela ne peut être qu’un changement majeur de personnel, et donc le plus évident est Harry Kane.”

GETTY

Harry Kane, photographié ici la saison dernière, vient tout juste de reprendre l’entraînement de Tottenham

“C’est très très étrange, surtout avant un match”, a poursuivi Groves – une déclaration reprise par l’ancien attaquant des Spurs Darren Bent, qui a déclaré que le message était “bizarre”.

«Je me demande juste qui a sanctionné cela.

« Tout le monde savait que Harry Kane ne figurerait pas dans ce match. Ce n’est même pas de la lecture entre les lignes, ce n’est même pas un message cryptique, c’est comme “nous sommes désolés que Harry Kane s’en aille”.

“C’est un message évident que Harry Kane va laisser.”

Avant le match, Faye Curruthers de talkSPORT était au Tottenham Hotspur Stadium et a révélé qu’il n’y avait non seulement aucun signe de Kane autour du stade en personne, mais qu’il n’était également nulle part dans le matériel promotionnel du club avant le match.

“Personne ne l’a vu”, a déclaré le journaliste.

getty

Il n’y avait aucun signe de Kane au Tottenham Hotspur Stadium dimanche, mais Jack Grealish a fait ses débuts à Man City

«Les réalisateurs de télévision ont essayé de l’apercevoir partout, les joueurs sont sortis du tunnel pour se rendre dans les vestiaires, ils sont passés devant les fans, sans Harry Kane parmi eux.

« J’ai feuilleté le programme, évidemment, il n’est revenu à l’entraînement que vendredi, alors vous vous attendez peut-être à ce qu’il ne figurera dans aucun phototrapgrah récent.

“Mais ils ont une section” filmé “dans leur programme et aucun signe de Harry Kane non plus.

« Il n’y a aucune nouvelle photo de lui, nulle part.

“C’est un peu un mystère.”

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.