Harry Kane est un meilleur finisseur que Frank Lampard et Didier Drogba insiste sur le fait que l’Angleterre n°2 Steve Holland, alors que l’attaquant de Tottenham poursuit le Soulier d’or à l’Euro 2020

Steve Holland a fait à Harry Kane le compliment ultime, insistant sur le fait que le skipper anglais est le meilleur finisseur qu’il ait jamais rencontré.

L’assistant de confiance de Gareth Southgate a travaillé avec certains des plus grands noms du football mondial au cours de son illustre carrière d’entraîneur, mais l’as de Tottenham Kane se démarque des autres d’un point de vue offensif.

Drogba était doué pour trouver le fond du filet, mais Kane est l’un des meilleurs en ce moment

Le joueur de 47 ans a quitté Chelsea en 2017 après huit des “meilleures années de sa vie” pour rejoindre Southgate – avec qui il a également travaillé pour les moins de 21 ans.

La relation de Holland avec Kane remonte à cette époque, une période où le talent de l’attaquant était évident à voir – mais il était aussi extrêmement brut.

S’adressant exclusivement à Faye Carruthers, correspondante de talkSPORT en Angleterre, Holland a déclaré à propos de son travail avec un jeune Kane: «Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il faisait partie des moins de 21 ans et j’ai vu un athlète assez peu développé à l’époque.

Holland est un entraîneur très respecté et dirige une grande partie des séances d’entraînement de l’Angleterre

“Ce n’était pas une grande personnalité dominante, mais sur le terrain d’entraînement, il était très professionnel, très concentré et un être humain totalement fiable qui était très agréable.

« En termes de talent, il avait une capacité de finition exceptionnelle… c’est vraiment une évidence.

«Mais pied gauche, pied droit, pied latéral, lacets… un joueur qui ne botte pas le ballon vers le but mais choisit une partie du but dans laquelle jouer le ballon. Il y a une grande différence avec ça.

Kane a parcouru un long chemin depuis ses journées en Angleterre des moins de 21 ans

Il a poursuivi: “C’est un finisseur vraiment exceptionnel, j’ai eu la chance de travailler avec des gens incroyables, [Didier] Drogba et [Frank] Lampard à travers mon temps à Chelsea, mais rien de mieux que Harry.

« En termes de prise de risque dans un match, si vous lui donnez une chance, son exécution technique est aussi bonne que tout ce que j’ai certainement jamais vu.

«C’est un joueur qui a gagné en confiance et en conviction depuis lors et a adapté son jeu au fur et à mesure qu’il a mûri.

«Certainement au cours des 12 derniers mois, il est tombé plus bas au milieu de terrain pour être parfois plus un meneur de jeu avec son club.

«Mais cela n’a pas enlevé ses chiffres, il a toujours réussi à marquer des buts et à faire des passes décisives.

«C’est un joueur qui continue de se développer et de s’améliorer. C’est un plaisir absolu de travailler avec lui, si vous voulez un capitaine professionnel modèle, alors c’est votre homme.

La Hollande est largement reconnue pour jouer un rôle clé dans l’amélioration continue de l’Angleterre ces dernières années

L’échec de Kane à trouver le chemin des filets lors de ses trois premiers matchs de l’Euro 2020 a suscité des critiques de la part de certains, mais trois buts lors de ses deux derniers matches ont fait taire ces sceptiques – dont la Hollande n’était certainement pas un.

“L’attente toujours avec ces gars est énorme”, a expliqué Holland. « Ceux qui sont censés faire la différence sont habitués à ça.

« C’est vers lui que tout le monde se tourne lorsqu’on a besoin d’un moment pour progresser. C’est une pression à laquelle ils s’habituent.

Kane a remporté le Soulier d’or de la Premier League avec 23 buts la saison dernière et a poursuivi sa forme à l’Euro

«En Russie, il est parti comme un train puis est retombé un peu, je pense qu’il ne serait pas mécontent que je dise cela car nous avons eu cette conversation.

“Cette fois-ci, un peu plus lent en sortie de bloc, je pense que c’est juste de le répéter, mais il semble qu’il commence tout juste à démarrer, ce qui est un énorme avantage pour nous.

“Il ne fait absolument aucun doute qu’avec un ajustement et le licenciement de Harry Kane dans l’équipe, nous avons beaucoup plus de chances de réussir que sans lui.”