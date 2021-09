Harry Kane est un « problème » pour Tottenham, son esprit est « brouillé » et Daniel Levy aurait dû le vendre à Man City – les hôtes de talkSPORT interrogent l’attaquant des Spurs

in

Harry Kane est devenu un « problème » pour Tottenham et le club aurait mieux fait de le vendre à Manchester City, ont insisté les hôtes de talkSPORT.

Après une saga de transfert dramatique, le capitaine anglais est revenu à l’action en Premier League avec les Spurs et n’a rien apporté en trois matches complets.

Kane a fait une figure abattue dimanche

Kane subit une rare sécheresse pour les Spurs

Les deux derniers se sont soldés par des défaites 3-0 contre Crystal Palace et Chelsea, Kane passant plus de temps dans le rond central que dans la surface adverse.

Ce n’était un secret pour personne, le joueur de 28 ans voulait rejoindre Manchester City le mois dernier, avant d’être exclu d’une décision du président des Spurs, Daniel Levy.

Bien qu’il ait promis de tout donner pour le club cette saison, ses récentes performances ont amené les experts à se demander si les événements de l’été affectent sa forme pour les Spurs.

Maintenant, beaucoup peuvent se demander si le club a eu raison de snober jusqu’à 125 millions de livres sterling de City.

“Je pense que Levy a fait une erreur – je pense qu’il aurait dû le laisser partir”, a déclaré l’ancien attaquant Tony Cascarino lors du talkSPORT Breakfast ce matin.

« Kane a joué ses trois derniers matchs comme si son esprit était brouillé.

Cascarino pense que Kane a du mal mentalement après l’échec du mouvement

“Crystal Palace loin, il a à peine reçu un coup de pied, il va ensuite à Rennes et se fait retirer, puis il a joué un très gros match contre Chelsea avec l’esprit complètement brouillé, pour moi.

« À quoi ressemblera Kane d’ici Noël si Tottenham est septième ou huitième de Premier League ? Comment va-t-il être en seconde partie de saison ?

« Je pense qu’il est déjà désillusionné. Je pense que ça va être difficile pour lui.

“Vous pouvez mal jouer à tout moment, mais pas à quelqu’un du niveau de Kane. Est-ce une coïncidence qu’au cours des trois derniers matchs, il ait été un peu un non-événement?

“Ces trois dernières performances n’ont pas du tout ressemblé à Harry.”

Kane est largement considéré comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe, avec trois Souliers d’Or de Premier League, tandis que la saison dernière l’a également vu en tête du classement des passes décisives.

Il entrerait dans la plupart des équipes du football mondial, mais l’ancien milieu de terrain Jamie O’Hara a insisté sur le fait que les Spurs étaient meilleurs sans lui au début de la saison, une affirmation étayée par le record de victoires à 100% du club lors de ses trois premiers matches.

Kane a passé la plupart de son temps au milieu de terrain contre Chelsea

Et l’ancien attaquant de Chelsea et Tottenham, Jason Cundy, convient que Kane devient rapidement plus un problème qu’un atout pour les Spurs.

L’animateur du Sports Bar a déclaré sur talkSPORT: «Kane est une histoire en constante évolution et c’est un problème pour les Spurs.

“Après ce qui s’est passé à Crystal Palace le week-end dernier, puis après ce qui s’est passé hier en seconde période, je pense que nous devons parler de Kane.

« Je pense qu’il est un problème.

«C’est une situation malheureuse pour toutes les personnes concernées qu’il n’y ait pas eu de résolution.

« Mentalement, je pense qu’il a quitté les Spurs. Il est parti en vacances et il voulait clairement que ça s’arrange. Et cela ne s’est pas produit.

“Levy a enfoncé ses talons, mais qu’a-t-il vraiment accompli?”

