Harry Kane et Andy Robertson marquent, mais la star de Tottenham échappe au carton rouge pour tacle tardif et la star de Liverpool est expulsée dans un concours passionnant

Il y a eu des fortunes contrastées pour Harry Kane et Andy Robertson, qui ont tous deux marqué et ont été responsables de tacles fougueux lors du passionnant match nul 2-2 de Tottenham contre Liverpool.

Cependant, un seul d’entre eux a été expulsé car Robertson a été licencié pour un coup sauvage de la jambe sur Emerson Royal, peu de temps après que Heung-Min Son ait ramené Liverpool.

sports du ciel

Kane a reçu un carton jaune pour un défi qui « aurait pu casser la jambe de Robertson », estime Perry Groves

Robertson n’a pas eu la même chance après avoir quitté Emerson Royal dans un tas

Kane aurait dû descendre dans le tunnel en première mi-temps, mais n’a reçu qu’un carton jaune pour un défi tardif sur Robertson quelques instants après avoir donné l’avantage aux Spurs.

La tête de Diogo Jota a assuré que les deux équipes étaient à égalité à la pause avant que les efforts de Robertson à bout portant ne mettent brièvement les visiteurs devant.

Mais les deux équipes ont raté de nombreuses occasions de remporter l’un des matchs les plus divertissants de la saison que vous verrez.

Ce fut un combat brillamment disputé par les deux parties

Le match s’est joué à un rythme effréné dès la première minute, et les deux groupes de fans peuvent être déçus que leurs équipes respectives n’aient pas gagné, mais ils ne se plaindront pas de la valeur du divertissement.

Liverpool a commencé plus fort, mais ce sont les hommes d’Antonio Conte qui ont pris les devants alors que Harry Kane n’a marqué que son deuxième but de la saison de Premier League avec une finition de marque après avoir été joué par Tanguy Ndombele.

Ils auraient pu doubler leur avance à la 16e minute au compteur lorsque Kane s’est retrouvé dans des océans d’espace en bas à droite, mais le centre de l’attaquant était juste hors de portée de Heung-min Son pour obtenir suffisamment de contact avec le ballon.

Kane a ensuite eu une énorme chance lorsque son tacle ferme sur Robertson a laissé l’international écossais en tas. L’arbitre Paul Tierney a été accusé d’avoir » embouteillé » la décision après que lui et VAR eurent décidé qu’un carton jaune était la punition appropriée pour lui.

Kane a marqué son premier but à domicile en Premier League de la saison

sports du ciel

Mais il a eu la chance d’éviter d’être expulsé sur 20 minutes

Jurgen Klopp, qui a ensuite été réservé par Tierney pour ses manifestations animées, a été laissé furieux mais aurait poussé un énorme soupir de soulagement quand Alisson a obtenu un coup de main pour refuser Dele Alli, qui avait la liberté du stade Tottenham Hotspur de marquer .

Et Liverpool a fait payer Alli pour cette occasion manquée à Jota d’égaliser les choses alors qu’il dirigeait le centre de Sadio Mane depuis l’arrière gauche d’où il venait et dépassait Hugo Lloris.

Jota a ensuite été abattu dans la surface par un défi royal maladroit mais aucune pénalité n’a été infligée. Klopp a ensuite reçu son carton jaune à la suite de cet incident.

Jota a fait 1-1 et aurait pu avoir un penalty quelques instants plus tard

Trent Alexander-Arnold et Jota se sont rapprochés de chaque côté de la mi-temps et les Spurs ont eu leur propre appel de pénalité lorsque Kane est tombé dans la surface.

Kane a ensuite raté deux glorieuses occasions de remettre son côté. Le premier a vu Alisson étouffer ses efforts après que la passe de Dele Alli à l’attaquant des Spurs manquait de zip. Et à partir d’un corner quelques instants plus tard, Kane a réussi à se diriger à moins de six mètres.

Il semblait que les Spurs allaient en payer le prix lorsque Robertson a dirigé Liverpool devant à bout portant – l’équipe locale furieuse que l’attaque ne s’arrête pas après que le ballon ait touché Mohamed Salah au bras.

Mais l’homme de Conte s’est rallié et était à égalité à la 74e minute lorsque Son a touché alors qu’Alisson tentait de dégager la balle en profondeur jouée au Sud-Coréen.

Robertson a mis Liverpool sur la voie de la victoire

Mais Son avait d’autres idées car les deux parties se partageaient le butin

Les frustrations de Robertson ont débordé peu de temps après lorsque son tacle sauvage sur Royal l’a vu prendre un bain tôt, Tierney l’envoyant après avoir revu l’incident sur le moniteur au bord du terrain.

Robertson a été le seul joueur à être expulsé dans le match

