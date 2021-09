Harry Kane et Bukayo Saka en attaque, Thomas Partey au milieu de terrain avec trois défenseurs d’Arsenal et le gardien de Tottenham… La légende des Gunners Ray Parlor choisit son onze combiné de derby du nord de Londres

Le derby du nord de Londres de dimanche voit deux équipes dans un état de flux s’affronter, et les deux espèrent qu’un bon résultat les verra lancer cette saison.

Arsenal a terriblement commencé la saison, languissant en bas du classement de la Premier League pendant un certain temps, avant de remporter ses deux derniers matchs.

Les hommes d’Arteta en ont remporté deux au rebond sans encaisser de but

Pour les Spurs, ils ont eu le contraire. Ils ont dominé le classement avec trois victoires consécutives, mais ont perdu des matchs consécutifs 3-0 de manière décevante.

Arsenal pourrait même dépasser Tottenham dans le classement avec une victoire.

Il y a encore beaucoup de talent des deux côtés, cependant, et la légende des Gunners Ray Parlour pense que le match de dimanche aux Emirats est trop proche pour être annoncé.

“Je pense que cela pourrait certainement aller dans les deux sens”, a-t-il déclaré au talkSPORT Breakfast. “La plupart des gens seront sur un match nul j’imagine, ce qui ne serait pas un mauvais résultat pour les Spurs ou Arsenal.

“Vous ne voulez jamais perdre ces matchs lorsque vous participez à un derby du nord de Londres, mais Arsenal est un peu au sommet.

“C’est vraiment difficile à appeler.”

Nuno a été critiqué lors des deux derniers matchs des Spurs

Alors, qui entrerait dans un XI combiné des deux côtés? Parlour a choisi les noms de son équipe.

« Dans le but, je vais aller avec [Hugo] Lloris. C’est un vainqueur de la Coupe du monde et toujours un gardien de haut niveau.

“[Aaron] Ramsdale est là pour Arsenal en ce moment car Leno a un peu perdu la forme, donc je dois aller à Lloris.

“[Takehiro] Tomiyasu à l’arrière droit. Je pense qu’il en a assez montré lors de son premier match. Je sais que ce n’est que le début, mais j’aime son énergie et il a l’air d’un défenseur décent à l’arrière droit.

Parlour a choisi Lloris plutôt que Leno et Ramsdale

“Je vais Gabriel à l’arrière central, il a fait une grande différence dans l’équipe aux côtés de Ben White, et [Cristian] Romero pour les Spurs à côté de lui, je vais y aller. Je pense que c’est un bon partenariat.

« Arrière gauche, je vais [Kieran] Tierney. Il avance et met de bonnes balles dans la surface. Il est vraiment énergique et n’est pas non plus un mauvais défenseur.

Tierney est un favori des fans à Arsenal

Une pondération de trois joueurs d’Arsenal pour deux Spurs dans l’équipe de l’ancien joueur des Gunners, avec le seul débat sur l’arrière droit Tomiyasu contre Japhet Tanganga.

Parlour a poursuivi: «Mes deux milieux de terrain sont [Thomas] Partey, j’espère vraiment une bonne saison de sa part cette année, et [Pierre-Emile] Hojbjerg que j’ai mis là-dedans. C’est lui qui va récupérer le ballon.

Saka a joué pour le club et le pays la saison dernière

Kane n’a pas encore marqué de but en Premier League cette saison

« Les trois derrière mon attaquant sont [Bukayo] Saka du côté droit, [Heung-min] Fils à gauche et [Emile] Smith Rowe au milieu. Il s’améliore et je pense qu’il ira mieux.

“Alors Harry Kane en haut.”

Une équipe solide de Parlour avec six joueurs d’Arsenal à cinq Tottenham.

Êtes-vous d’accord avec le héros des Invincibles ?

Arsenal et Tottenham XI combinés de Ray Parlour

