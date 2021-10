Harry Kane et Cristiano Ronaldo absents ? Le choc des équipes de Tottenham et de Manchester United que nous avons pu voir alors que talkSPORT a dit que les stars pourraient être abandonnées

Tottenham Hotspur vs Manchester United devrait être une bataille entre Harry Kane et Cristiano Ronaldo.

Des buteurs d’élite au sommet de leur art, chacun essayant de tirer son équipe vers la gloire avec une variété de netbusters.

Ronaldo a fait une figure frustrée ces dernières semaines

La réalité est qu’ils sont tous les deux à l’origine des problèmes de leurs équipes en ce moment.

Kane n’a qu’un seul but en Premier League cette campagne et son rôle d’itinérance dans le nord de Londres semble en contradiction avec la volonté de Nuno Espirito Santo de contre-attaquer.

Et, alors que Manchester United lutte, le style de jeu de Ronaldo n’aide pas non plus les tactiques d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford.

Il est inutile défensivement et il est possible, malgré son habitude de marquer des buts d’embrayage, qu’ils jouent mieux sans lui.

Kane est devenu l’ombre de lui-même ces dernières semaines

Plus tôt cette campagne, avant que les problèmes des Spurs ne commencent vraiment, leur ancien milieu de terrain Jamie O’Hara a admis que leurs meilleures performances étaient venues sans leur attaquant superstar.

Il a déclaré fin septembre: «C’est difficile pour moi car Harry Kane est M. Tottenham, à mon avis, mais je regarde son langage corporel et la façon dont il joue et il ne joue pas très bien.

«J’ai en quelque sorte apprécié les Spurs au début de la saison quand il ne jouait pas. Je sais que ça sonne mal parce que c’est un grand joueur et c’est quelqu’un dont vous avez besoin dans votre équipe, mais il est revenu dans l’équipe et nous ne pouvons pas gagner.

« Quand c’était [Steven] Bergwijn, [Lucas] Moura et [Heung-Min] Fils à l’avant, nous nous sommes assis, nous étions calmes, nous avons absorbé la pression et avons essayé de frapper les équipes en contre-attaque.

«Harry Kane est revenu et il essaie de tout faire. Pour certaines parties du jeu, il joue en tant que milieu de terrain titulaire !

Tottenham a surpris Manchester City lors de son premier match de Premier League lorsque Kane n’a pas joué

«Ils en font trop, nous avons besoin de vous pour jouer devant et là où les choses peuvent arriver.

« J’ai l’impression qu’il ralentit un peu les choses pour nous à la minute.

« Vous ne pouvez pas le critiquer pour ce qu’il est et ce qu’il a fait pour le club de football, mais pour le moment il ne joue pas très bien pour nous. »

Lors de leur victoire en Coupe Carabao contre Burnley, Pierre-Emile Hojbjerg a été contraint de crier Kane pour presser Ben Mee dans les phases finales, alors qu’il a réussi deux terribles efforts en première mi-temps dans un autre affichage maladroit.

Ainsi, après un seul but en huit matchs, ce n’est peut-être pas si farfelu que Nuno Espirito Santo pourrait le laisser tomber.

Comment Tottenham pourrait s’aligner sans Kane :

Est-ce à quoi pourraient ressembler les Spurs face à Manchester United ?

À Old Trafford, la position de Ronaldo est également menacée, selon une autre ancienne star de la Premier League.

« Je pense que pour Ole, il a de grandes décisions à prendre », a expliqué Darren Bent cette semaine.

« S’il veut jouer à tout ce jeu de pressing, il devra peut-être le mordre un peu et dire » vous savez quoi, Ronaldo a été bon mais [Edinson] Cavani en termes d’énergie, de pressing, de travail dur de l’avant, est une bien meilleure option que Ronaldo, car chaque fois que Cavani entre en jeu, il court partout, il travaille.

Le mouvement implacable de Cavani pourrait le voir choisi avant Ronaldo

« Ole Gunnar Solskjaer, s’il veut survivre beaucoup plus longtemps dans ce rôle, il devra commencer à prendre de grandes décisions et cela inclut d’exclure les gros joueurs. »

Le désir de Cavani garantirait certainement que les Red Devils déstabilisent les Spurs au Tottenham Hotspur Stadium.

Cela donne également à Solskjaer une arme étonnante sur le banc, et vous ne parieriez pas contre l’as portugais qui parvient toujours à punir Tottenham.

Comment Manchester United pourrait s’aligner sans Ronaldo:

Est-ce à quoi pourraient ressembler les Diables Rouges face aux Spurs ?

Vous pouvez écouter en direct et en exclusivité les commentaires de Tottenham vs Manchester United le samedi 30 octobre à 17h30