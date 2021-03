Harry Kane et Gareth Bale partent pour Tottenham, mais pas Pierre-Emerick Aubameyang ou Gabriel Martinelli pour Arsenal dans le derby

Pierre-Emerick Aubameyang ne fait pas partie de la formation de départ d’Arsenal pour le derby du nord de Londres.

Alexandre Lacazette a été nommé en tête, avec Bukayo Saka, Emile Smith Rowe et Martin Odegaard derrière lui.

Getty Images Aubameyang a été abandonné par Arsenal pour des « raisons disciplinaires »

Le directeur Mikel Arteta a déclaré à Sky que la décision Aubameyang était due à des raisons disciplinaires, mais ne donnerait pas de détails.

«Il allait commencer le match, nous avions un problème de discipline, nous avons tracé la ligne, nous passons à autre chose», a-t-il déclaré.

«Nous le gardons interne. Nous avons d’autres joueurs prêts à jouer. Je suis à l’aise avec ça.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi Aubameyang faisait encore le banc, Arteta a déclaré: « C’était une décision prise après avoir tout évalué et ce qu’Auba a fait et c’est tout. »

Le jeune attaquant Gabriel Martinelli est également absent de l’équipe d’Arsenal. Il est en forme et s’entraîne bien et on pense que la décision d’Arteta est purement tactique.

Pour Tottenham, cependant, Harry Kane, Gareth Bale, Lucas Moura et Heung-min Son commencent tous.

Getty / BT Sport Kane est apte à jouer aux Emirats

Kane était un doute de blessure lorsqu’il a été photographié avec un sac de glace sur sa jambe lors de la victoire en Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb.

L’attaquant est le meilleur buteur du derby dans toutes les compétitions, avec 11 buts pour les Spurs contre les Gunners au total.

Bale, quant à lui, a marqué six buts lors de ses quatre dernières apparitions en Premier League (quatre buts, deux passes) et a également marqué cinq buts en Premier League contre Arsenal au cours de sa carrière.

Arsenal est sans victoire lors de ses cinq dernières rencontres avec Tottenham toutes compétitions confondues, mais n’a jamais été à six sans victoire contre ses rivaux du nord de Londres auparavant.

ÉQUIPES

Arsenal: Leno, Cédric, Luiz, Gabriel, Tierney, Thomas, Smith-Rowe, Saka, Odegaard, Xhaka, Lacazette

Sous-marins: Bellerin, Ceballos, Willian, Aubameyang, Holding, Pepe, Chambers, Elneny, Ryan

Tottenham: Lloris, Doherty, Sanchez, Alderweireld, Reguilon, Ndombele, Hojbjerg, Bale, Lucas Moura, Son, Kane

Sous-marins: Winks, Lamela, Hart, Dier, Sissoko, Alli, Aurier, Davies, Vinicius