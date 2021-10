Harry Kane et Heung-min Son reviennent pour l’équipe de Nuno Espirito Santo lors d’un derby au stade de Londres

L’une des rivalités les plus féroces de Londres se renouvellera cet après-midi alors que West Ham United accueillera Tottenham Hotspur.

L’équipe de David Moyes a connu un excellent début de saison et aborde cette compétition en pleine confiance après une victoire 3-0 sur Genk en Ligue Europa jeudi soir.

West Ham n’a cessé de se renforcer sous David Moyes

Pour les Spurs, ce sera l’occasion de se remettre sur les rails après leur défaite choc contre Vitesse Arnhem en Europa Conference League.

Avec juste un point séparant les deux équipes en Premier League, cela pourrait être un match serré, mais lors des rencontres passées, ils n’ont certainement pas manqué de divertissement.

West Ham v Tottenham : date et heure du coup d’envoi

Le choc de la Premier League aura lieu le dimanche 24 octobre.

Il se jouera au London Stadium de Stratford, domicile de West Ham United.

Le coup d’envoi est fixé à 14 heures, heure du Royaume-Uni.

Nuno Espirito Santo voudra obtenir un gros résultat au London Stadium West Ham v Tottenham: Comment regarder

L’affrontement sera en direct sur Sky Sports Main Event et Sky Sports Premier League.

La couverture commencera à 13 heures et les clients de Sky Sports pourront la diffuser en direct via l’application à l’aide de leurs appareils mobiles, tablettes ou ordinateurs.

Sinon, vous pouvez acheter un Sky Sports Day Pass sur NowTV pour 9,99 £.

West Ham contre Tottenham : nouvelles de l’équipe

West Ham XI | Fabianski, Johnson, Ogbonna, Zouma, Cresswell, Rice, Soucek, Bowen, Benrahma, Fornals, Antonio

Sous-marins | Areola, Dawson, Diop, Masuaku, Ashby, Noble, Lanzini, Vlasic, Yarmolenko

Tottenham XI | Lloris, Royal, Romero, Dier, Reguilon, Hojbjerg, Skipp, Ndombele, Lucas, Fils, Kane

Sous-marins | Gollini, Sanchez, Tanganga, Rodon, Davies, Dele, Lo Celso, Bergwijn, Bryan

Harry Kane espère s’appuyer sur sa première Premier League de la saison qu’il a marqué contre Newcastle West Ham contre Tottenham: Faits du match West Ham a évité la défaite lors des deux rencontres de Premier League avec les Spurs la saison dernière (W1 D1) – ils ne sont pas partis trois matches de championnat sans défaite contre leurs rivaux londoniens depuis mai 2006. Tottenham a remporté trois de ses quatre dernières visites au London Stadium pour affronter West Ham en Premier League, bien qu’ils aient perdu ce match exact 2-1 la saison dernière. Tottenham a ont perdu chacun de leurs quatre derniers derbys de Premier League à Londres, autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 17 matchs précédents combinés (W7 D6). Les Spurs n’ont pas perdu plus de derbies de championnat consécutifs depuis une série de six entre mars 2003 et janvier 2004. West Ham a perdu ses deux derniers matchs de championnat à domicile, à la fois par un score de 2-1 et grâce aux vainqueurs à la 89e minute (vs Man Utd) et 90e minute (vs Brentford). Ils n’ont pas perdu trois matchs consécutifs à domicile dans la compétition depuis une série de quatre sous Manuel Pellegrini en décembre 2019 – ses quatre derniers matchs de ce type au club. Aucun des 14 derniers matchs de Premier League de Tottenham n’a terminé au niveau (W9 L5), leur plus longue série sans nul dans la compétition depuis une série de 32 entre avril 2018 et février 2019. Aucune équipe n’a utilisé moins de joueurs différents en Premier League cette saison que West Ham (18), les Hammers de David Moyes faisant également une ligue- faible quatre changements dans leurs onze de départ ce trimestre. Harry Kane de Tottenham n’a marqué plus de buts en Premier League contre Leicester (15) qu’il n’en a contre West Ham (11), bien que seulement trois d’entre eux soient partis de chez eux. Michail Antonio de West Ham a marqué plus de buts en Premier League contre les Spurs que contre toute autre équipe (5). Trois de ces buts ont été marqués lors de victoires d’un but (et ont valu six points aux Hammers), tandis que les deux autres ont été marqués lors de défaites 3-2. Les buts (4) et les passes décisives (1) de Son Heung-min ont a valu huit points à Tottenham en Premier League cette saison, plus que tout autre joueur de la compétition jusqu’à présent cette saison. La paire de West Ham Saïd Benrahma et Michail Antonio se sont créées 17 occasions en Premier League cette saison, plus de tout autre duo de la compétition.