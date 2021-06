Harry Kane et Jack Grealish commencent, Harry Maguire, Jordan Henderson et Raheem Sterling OUT

in

Gareth Southgate a des choix de sélection difficiles à faire avant l’Euro 2020.

L’Angleterre a l’une de ses équipes les plus fortes depuis des années et a une réelle chance de remporter la compétition.

Southgate cherchera à mener l’Angleterre à la gloire cet été

Les fans internationaux de football compteront les jours alors que le Championnat d’Europe approche à grands pas.

Southgate a expérimenté différentes formations lors de matches amicaux contre l’Autriche et la Roumanie et on ne sait toujours pas quel est son 11 de départ préféré.

Après une campagne réussie pour la Coupe du monde 2018 qui les a vus se qualifier pour les demi-finales, l’Angleterre est entrée dans l’Euro 2020 comme l’un des favoris.

Les Three Lions affrontent la Croatie lors du premier de leurs matches de phase de groupes le dimanche 13 juin à 14h, et c’est un match important avec les deux équipes qui devraient se qualifier pour les huitièmes de finale.

Ben White a remplacé Trent Alexander-Arnold après s’être blessé

Mais compte tenu de la situation des blessures, Southgate a des doutes sur Harry Maguire, Jordan Henderson et Bukayo Saka, c’est une sélection difficile.

Donc, ici à talkSPORT, nous avons jeté un œil au XI qu’il pourrait choisir.

Gardien de but : Jordan Pickford

La place de Pickford en Angleterre semble être sécurisée pour le moment

Pickford restera le numéro un de l’Angleterre. 1 gardien à l’Euro.

Le gardien d’Everton a connu une excellente performance en Coupe du monde, avec plusieurs performances clés aidant les Three Lions à se qualifier pour les demi-finales.

Les exploits de Pickford contre la Colombie ne seront pas oubliés et Southgate le gardera sûrement entre les bâtons.

Avec Dean Henderson et Sam Johnstone qui connaissent tous les deux de bonnes saisons, sa position pourrait être à gagner s’il commet une erreur.

Défense : Kieran Trippier, John Stones, Tyrone Mings, Luke Shaw

Trippier sera l’arrière droit de départ pour l’Angleterre

Les problèmes de blessures sont la seule chose qui freine la défense de l’Angleterre.

Trent Alexander-Arnold a subi une blessure malheureuse qui l’empêchera de participer à l’Euro 2020, tandis que Harry Maguire se remet à peine d’une blessure à la cheville à long terme.

Southgate est connu pour aimer ses défenseurs et, de manière controversée, a initialement sélectionné quatre arrières droits, laissant de côté Jesse Lingard et James Ward-Prowse.

Trippier sera très probablement le choix du peloton après avoir remporté un titre de champion avec l’Atletico Madrid et le défenseur sera examiné pour fournir des coups de pied arrêtés de qualité.

Stones a connu une saison fantastique à Manchester City aux côtés de Ruben Dias et serait le défenseur idéal si Southgate optait pour que son équipe passe par l’arrière.

Mings devient rapidement l’un des favoris de Southgate et est un joueur sur lequel il peut compter pour tout donner sur le terrain, tandis que le fait qu’il soit naturellement gaucher et offre une grande menace aérienne dans les deux cases est une aide.

Milieu de terrain : Riz Declan, Mason Mount, Jack Grealish,

Jack Grealish a été de qualité lors des deux derniers matchs amicaux

L’Angleterre est dotée de plusieurs options de milieu de terrain de qualité et cela pourrait être la clé de son succès.

Mount sera probablement l’un des premiers noms sur la feuille après avoir prouvé sa qualité cette saison à Chelsea, remportant un trophée de la Ligue des champions en cours de route.

Avec la forme physique d’Henderson, un gros point d’interrogation, Rice jouera très probablement un rôle défensif, permettant à Grealish d’attaquer et de faire des ravages au milieu du parc.

Grealish a eu fière allure lors des deux derniers matches amicaux pour l’Angleterre, il aurait dû en faire assez pour se forcer dans l’équipe de départ.

Attaque : Phil Foden, Harry Kane, Marcus Rashford

Kane sera à la chasse aux buts à l’Euro

Kane sera en tête de file pour les Three Lions et l’attaquant de Tottenham aura tous les yeux rivés sur lui cet été.

La machine à buts a été fortement liée à un mouvement, mais devra étouffer le discours de transfert à l’Euro 2020 car il est le joueur le plus important du pays.

Foden est devenu une célébrité cette saison et à seulement 21 ans, il était l’un des meilleurs joueurs de Manchester City car ils ont réussi le doublé national et se sont qualifiés pour la finale de la Ligue des champions.

Contre la Roumanie, Rashford a disputé son premier match en tant que capitaine de l’Angleterre et il a célébré l’occasion en marquant le but vainqueur sur penalty.

L’attaquant de Manchester United a 41 sélections internationales à son actif à l’âge de 23 ans, et sa polyvalence offrira plus d’options offensives à côté de Harry Kane.

Angleterre XI face à la Croatie…

Cette équipe peut-elle battre la Croatie ?

