Harry Kane et Mauricio Pochettino rendent hommage à la légende de Tottenham et de l’Angleterre Jimmy Greaves

Le monde du football a rendu hommage au légendaire attaquant Jimmy Greaves, malheureusement décédé.

Tottenham a annoncé que Greaves était décédé à l’âge de 81 ans.

Kane a rendu hommage à la légende des Spurs Greaves

L’ancien attaquant était une légende au niveau du club et au niveau international dans une carrière qui s’est étalée sur 23 ans entre 1957 et 1980.

Il reste le meilleur buteur des Spurs et a inscrit 44 buts en seulement 57 matchs avec l’Angleterre.

Greaves a commencé sa carrière à Chelsea et a été prolifique au club et a également passé des périodes à l’AC Milan et à West Ham.

Il était un footballeur très apprécié et plus tard une personnalité de la télévision aux côtés de l’ancien attaquant de Liverpool Ian St John dans le populaire programme ITV ‘Saint and Greavsie’ entre 1985 et 1992.

. – Contributeur

Greaves était un héros de Tottenham et leur meilleur buteur

Les hommages ont afflué de toute la communauté du football.

L’attaquant de l’Angleterre et de Tottenham Harry Kane, qui a le deuxième plus grand total de buts marqués pour les Spurs derrière Greaves, a tweeté : « RIP Jimmy Greaves. Une vraie légende et l’un des grands buteurs.

“Les pensées vont à sa famille et à ses amis.”

Mauricio Pochettino a posté sur Instagram : « Je suis vraiment désolé d’apprendre la nouvelle de Jimmy Greaves aujourd’hui, une véritable légende du football. Mes condoléances à toute sa famille et ses amis du monde entier.

.

Greaves était un attaquant prolifique pour le club et le pays

L’ancien milieu de terrain des Spurs, Micky Hazard, a écrit sur Twitter : “Aujourd’hui, nous avons perdu notre plus grand Jimmy Greaves.

“Les mots ne peuvent pas expliquer ce que je ressens et mes pensées et mes prières vont à sa merveilleuse famille.

«Le ciel a gagné notre héros et quelle équipe des Spurs nous avons là-haut. Reste en morceaux mon ami, Jimmy, tu es tout simplement le plus grand Spur de tous les temps.

Ossie Ardiles a tweeté : « RIP Jimmy. Grand joueur, grand homme. Très drôle. Humble.

« Jimmy incarne ce que sont les Spurs : « Oser, c’est faire »… « Quand vous rencontrez le grand buteur au paradis, peu importe si vous gagnez ou perdez, mais comment vous avez joué le jeu ».

« Mes prières et mes pensées avec sa famille et ses amis. »

RIP Jimmy Greaves. Une vraie légende et l’un des grands buteurs. Les pensées vont à sa famille et ses amis. pic.twitter.com/YYyLdeUHXi – Harry Kane (@HKane) 19 septembre 2021

Aujourd’hui, nous avons perdu notre plus grand Jimmy Greaves. Les mots ne peuvent pas expliquer ce que je ressens et mes pensées et mes prières vont à sa merveilleuse famille. Le ciel a gagné notre héros et quelle équipe des Spurs nous avons là-haut. Reste en morceaux mon ami, Jimmy tu es tout simplement le plus grand Spur de tous les temps COYS – Micky Hazard (@1MickyHazard) 19 septembre 2021

Quelle triste nouvelle ce matin sur le décès de Jimmy. Une véritable légende du jeu , amour et pensées à toute la famille de Jimmy . RIP ⚽️. – Glenn Hoddle (@GlennHoddle) 19 septembre 2021

RIP Jimmy. Grand joueur, grand homme. Très drôle. Humble. Jimmy incarne ce que sont les Spurs : “Oser, c’est faire”… “Quand vous venez rencontrer le grand buteur au paradis, peu importe si vous gagnez ou perdez, mais comment vous avez joué le jeu”. Mes prières et mes pensées avec sa famille et ses amis. https://t.co/CgeVmWhtgM – osvaldo ardiles (@osvaldooardiles) 19 septembre 2021

Glenn Hoddle a ajouté : Quelle triste nouvelle ce matin sur le décès de Jimmy.

« Une véritable légende du jeu, amour et pensées à toute la famille de Jimmy. DÉCHIRURE”

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a déclaré sur le site Web de la Football Association : « Jimmy Greaves était quelqu’un qui était admiré par tous ceux qui aiment le football, quelles que soient leurs allégeances aux clubs.

« J’ai eu le privilège de pouvoir rencontrer la famille de Jimmy l’année dernière à Tottenham Hotspur alors que le club marquait son 80e anniversaire. Mes pensées les accompagnent et je sais que tout le jeu pleurera son décès.

“Jimmy mérite certainement d’être inclus dans n’importe quelle liste des meilleurs joueurs d’Angleterre, étant donné son statut de l’un de nos plus grands buteurs et son rôle dans notre succès en Coupe du monde 1966.

“Nous rendrons hommage à sa mémoire lors de notre match à domicile contre la Hongrie au stade de Wembley le mois prochain. Sa place dans notre histoire ne sera jamais oubliée.

talkSPORT marquera le triste décès du légendaire attaquant anglais et meilleur buteur de tous les temps de Tottenham, Jimmy Greaves, lundi soir à partir de 19 heures.

«English Football Genius», un hommage à Jimmy Greaves, est animé par Danny Kelly, fan des Spurs et talkSPORT.