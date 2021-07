Harry Kane et Raheem Sterling affronteront ensuite Giorgio Chiellini, une “force de la nature” qui s’est cassé le nez cinq fois, est auteur, a une maîtrise en commerce et a surpris la mère d’Alvaro Morata

L’Angleterre est sur le point de remporter l’Euro 2020, mais elle devra d’abord dépasser Giorgio Chiellini et l’Italie. Et ce n’est pas une mince affaire.

C’est un homme qui incarne l’esprit de ne jamais dire de mourir d’une équipe italienne invaincue en 33 sorties sous la tutelle de Roberto Mancini.

Avouons-le, Chiellini est probablement cette réflexion glaciale sur la finale de l’Euro 2020 de dimanche

Ne vous y trompez pas : l’Angleterre devra faire la guerre dimanche soir à Wembley et Chiellini – qui s’est cassé le nez cinq fois au cours de la bataille – en savoure chaque instant.

L’attaquant espagnol Alvaro Morata a décrit un jour le fait d’affronter Chiellini à l’entraînement comme “être mis dans une cage avec un gorille et vous devez voler sa nourriture”.

Alors qu’en est-il de gagner un duel avec lui dans la surface ? “Impossible”, selon son coéquipier de la Juventus.

Les nerfs sont tout à fait compréhensibles avant une séance de tirs au but en demi-finale d’un championnat majeur, non ? Pas dans le monde de Chiellini.

En fait, il était aussi heureux que Larry – littéralement – ​​avant la séance de tirs au but entre l’Italie et l’Espagne mardi soir. Je ne plaisante pas.

Le défenseur central vétéran riait et plaisantait avec son homologue de Jordi Alba au tirage au sort.

Chiellini a utilisé des tactiques de guerre mentale contre Jordi Alba avant les tirs au but avec l’Espagne

Si ce n’était pas assez effronté, il a même donné un coup de poing ludique au visage de son adversaire pendant qu’ils cherchaient à savoir de quel côté les pénalités seraient prises.

En le regardant, on avait l’impression que l’Italie avait déjà gagné la fusillade avant même qu’elle n’ait commencé. Et il n’était pas surprenant de les voir régner triomphalement.

Le joueur de 36 ans n’est pas seulement un guerrier sur le terrain. Il est loin d’être un poney à un tour.

Il est impossible de battre Chiellini dans les airs, selon son coéquipier de la Juve Morata

Chiellini est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et a co-écrit en 2014 un livre sur le grand Gaetano Scirea de la Juventus.

Et en dehors du terrain, c’est un gros mou – demandez à la mère de Morata.

Lorsqu’on lui a demandé si sa personnalité réelle était en fait à l’opposé de sa personnalité sur le terrain, il a déclaré au Guardian en 2016 : « C’est vrai.

« J’ai rencontré la mère de Morata l’autre jour, nous avons fait un voyage en train ensemble, et elle a dit la même chose : ‘Quand je t’ai vu jouer, je n’aurais jamais pensé que tu deviendrais si calme et si gentille !’

«Cela a toujours été mon caractère – sur le terrain, j’ai un fort tempérament, mais en dehors du terrain, je suis plus serein, réfléchi. J’arrive à séparer ces deux choses.

Beaucoup aiment Chiellini pour son esprit guerrier et Mourinho pense qu’il pourrait donner un cours sur l’art de défendre

La mentalité de vainqueur de Chiellini brille dans toute l’équipe d’Italie. Il est une inspiration pour ses coéquipiers et pour toute une nation.

“Je me souviens quand nous avons joué à la Juventus, j’ai dit après que Chiellini et [Leonardo] Bonucci devrait enseigner aux enfants d’une université sportive ce que c’est que d’être un défenseur central », a rappelé Jose Mourinho à talkSPORT à propos de son mandat de manager de Man United.

« Vous n’en voyez plus beaucoup maintenant. Dans le passé, quand je suis arrivé en Angleterre, il y avait John Terry et Rio Ferdinand, Sol Campbell était d’incroyables défenseurs centraux, mais il n’y en a pas autant dans le football mondial maintenant.

Chiellini est sans aucun doute l’un des meilleurs défenseurs centraux à avoir jamais honoré le beau jeu et alors que Chiellini approche les dernières étapes de sa merveilleuse carrière, il se souviendra de son passage dans le football avec beaucoup de tendresse.

Mais il manque quelque chose au palmarès des neuf fois vainqueurs de Serie A : une reconnaissance internationale.

Il sait ce que c’est que de perdre une finale de Championnat d’Europe après tout – il ne voudra plus revivre cette douleur.

Chiellini et Cie. étaient à la fin d’une défaite 4-0 aux mains de l’Espagne en 2012.

N’oublions pas non plus Leonardo Bonucci, un autre diplômé de Chiellini.

Une répétition de cette raclée est tout simplement impensable. Chiellini exigera une victoire de l’Italie.

“Bonucci et Chiellini sont absolument incroyables, avec leur savoir-faire”, a ajouté Mourinho.

“Mais ils ne sont plus jeunes et je pense qu’ils préfèrent une situation confortable d’avoir un homme cible [to mark] que d’avoir des gens qui essaient de jouer dans les poches entre les lignes et d’attaquer l’espace comme Sterling.

S’exprimant avant le tournoi de cet été, Chiellini a ouvertement discuté de ” vouloir arranger les choses ” après une période difficile pour l’équipe nationale italienne.

Et vous pouvez parier que votre dernier dollar Chiellini, une «force de la nature» selon l’ancien patron de Livourne Walter Mazzarri, ne ménagera aucun effort dans sa tentative de ramener ce trophée insaisissable à la maison.

« La plus grande qualité de l’Italie, en fin de compte, a toujours été le groupe – le collectif », insiste Chiellini. L’Angleterre a un sacré combat entre les mains.

Des absents de la Coupe du monde il y a deux ans aux vainqueurs de l’Euro 2020 ? Éliminez Chiellini et l’Italie à vos risques et périls.

