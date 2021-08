Harry Kane et Tottenham Hotspur s’apprêtent à se battre pour un nouveau contrat

in

Cet été semblait enfin être celui où Harry Kane et Tottenham Hotspur se sépareraient. Après des semaines de spéculation, il est apparu que le capitaine anglais était certain de rejoindre Manchester City dans un mouvement record.

Cependant, Kane est toujours chez les Spurs après l’échec du transfert proposé et son rejet d’un nouvel accord amélioré avec le club du nord de Londres qui a été proposé il y a quelques semaines à peine selon .. Cette offre n’est plus sur la table et les négociations devraient reprendre.

Kane et Tottenham sont maintenant sur le point de se battre pour des négociations de contrat avec le club, apparemment aux commandes, car le joueur a encore trois ans sur son contrat actuel.

Harry Kane avait jeté son dévolu sur un départ de Londres cet été. L’attaquant anglais avait dit aux Spurs qu’il voulait partir et Manchester City tenait à signer l’attaquant prolifique. Après des semaines de rumeurs et de discussions entre les deux clubs et le joueur, aucun accord n’a pu être trouvé. La valorisation par les Spurs de leur joueur vedette était bien supérieure aux 100 millions de livres sterling qui auraient été offerts par les champions de Premier League.

Kane a informé via son compte Twitter qu’il commencerait à Tottenham cet été et se donnerait à 100%. Cependant, on pense que le capitaine anglais souhaite un nouvel accord amélioré pour le mettre en ligne avec les autres meilleurs joueurs du pays.

L’Evening Standard rapporte que Kane souhaite qu’un accord reflète l’évaluation que le club lui a attribuée pendant l’été. Un salaire d’environ 400 000 £ devrait être demandé pour le mettre en ligne avec la star de Manchester City Kevin de Bruyne et Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal.

Les négociations sur un nouvel accord ne devraient pas se dérouler sans heurts pour Kane. Le joueur a encore trois ans sur son contrat actuel. On s’attend à ce que Daniel Levy conclue un marché dur avec Kane et ne cède pas facilement aux demandes du joueur à moins que des clauses ne soient insérées dans tout accord qui profitera à Tottenham à l’avenir.

Levy, Spurs et les fans ont été déçus de la façon dont le déménagement proposé à City s’est déroulé. Kane est toujours l’un des clubs les mieux rémunérés avec environ 200 000 £ par semaine et avec trois ans restants sur l’accord qu’il a signé en 2018, les négociations peuvent prendre un certain temps.

