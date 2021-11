« Harry Kane fait deux boulots », déclare la légende de Tottnham Glenn Hoddle, qui appelle Dele Alli à marquer plus de buts et à Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso d’intensifier mais craint qu’ils « ne comprennent pas le jeu »

Harry Kane n’est peut-être pas au meilleur de sa forme pour Tottenham, mais il est temps que ses coéquipiers se mobilisent et l’aident.

C’est le point de vue de la légende des Spurs, Glenn Hoddle, qui a suggéré que l’attaquant devait une aide de la part des joueurs auxquels il avait tant donné dans le passé.

Kane semblait être en route pour Manchester City cet été, mais le déménagement n’a pas eu lieu

Bien qu’il ait marqué sept buts en deux matches pour l’Angleterre pendant la trêve internationale, le début de saison de Kane est loin d’être idéal, marquant un seul but en dix matches de Premier League.

Kane a endossé un nouveau rôle la saison dernière où il est tombé profondément et a fourni des joueurs comme Heung-Min Son pour marquer. Cela a eu l’effet souhaité puisque Kane a dominé le classement des passes décisives de la Premier League avec 14.

Il est également arrivé en tête du classement des buteurs avec 23 buts la saison dernière et Hoddle pense que cela témoigne de sa capacité à maîtriser deux emplois différents.

Mais maintenant, il n’est pas au meilleur de sa forme, c’est au milieu de terrain des Spurs de se lever et d’être compté, en commençant contre Leeds dimanche.

Cependant, Hoddle a des doutes quant à savoir si Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele ont une compréhension suffisante du jeu pour améliorer les choses.

Ndombele et Lo Celso ont-ils les outils et le savoir-faire pour faire passer Tottenham au niveau supérieur ?

« Kane est allé plus loin la saison dernière et il était fantastique », a déclaré Hoddle à talkSPORT Breakfast. «Il était comme un n°10 et un n°9, il jouait deux rôles et les jouait de manière experte.

« Il pensait qu’il allait [to Manchester City] mais il ne l’a pas fait et mentalement, vous devez surmonter cela et c’est là où je pense qu’il en est en ce moment.

« Harry sera de retour à son meilleur niveau, cela ne fait aucun doute. Dans un an, vous aurez la Coupe du monde, il reviendra à son meilleur niveau une fois qu’il sera mentalement de retour sous le maillot des Spurs.

« Les autres joueurs de l’équipe doivent passer au premier plan. Jouant en tant que n°9 et n°10, il a obtenu plus de passes décisives que n’importe qui dans la ligue et il a également marqué les buts, donc les autres joueurs doivent le ramasser cette saison et l’amener à un autre niveau.

Le nombre de passes décisives de Kane cette saison est également faible avec seulement une apparition en championnat sur dix

«Quand il était à son meilleur, il n’avait pas à revenir en tant que n°10 comme il l’avait fait avec Christian Eriksen, un joueur qui créait. Il doit maintenant revenir, créer et faire deux emplois.

« Leur milieu de terrain n’est pas correct. Pierre-Emile Hojbjerg est un excellent milieu de terrain mais il faut aussi avoir de la créativité au milieu de terrain.

« Lo Celso et Ndombele doivent s’améliorer, je ne les vois pas comme des joueurs qui vont être cohérents, qui vont créer, qui connaissent le jeu – à bien des égards, ils ne comprennent pas le jeu tel que je le vois. .

« Ndombele a des compétences merveilleuses, mais c’est un joueur trop improvisé. Il peut faire des choses merveilleuses avec un ballon de football, mais nous le faisions tous dans la cour de récréation – il n’y a pas de forme quand vous jouez là-bas.

Un retour en forme pour Alli allégerait la charge de travail de Kane et Hoddle a donné quelques conseils au joueur de 25 ans en difficulté.

La forme d’Alli a chuté ces dernières saisons

« Je lui demanderais ce qu’il pensait être son meilleur atout en tant que milieu de terrain – j’aimerais qu’il me donne la réponse », a ajouté Hoddle.

« S’il ne savait pas, je lui expliquerais mais je pense qu’il dirait » Je suis un milieu de terrain buteur « , c’est ce que je voudrais qu’il dise. C’était à ce moment-là qu’il était à son meilleur. Il choisirait où Harry Kane ferait des courses et il irait dans les zones dans la boîte.

«Il était un peu comme David Platt, il était une menace de la surface pour toujours, il marquait des buts… Dele Alli n’est pas quelqu’un qui peut jouer plus profondément, vous pouvez jouer à travers lui. Il doit mieux garder le ballon.

« Son atout majeur pour moi est de rentrer dans la box. Il y a quelques saisons, tout fonctionnait lorsque Christian Eriksen était dans l’équipe et c’est là que je pense que les Spurs manquent à l’appel en ce moment. Si Eriksen ne trouvait pas Kane, il trouverait Alli et il marquerait les buts.

