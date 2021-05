Harry Kane figure dans le lancement du nouveau kit de Tottenham malgré les rumeurs de transfert, mais Gareth Bale était en couverture de FIFA 14 en maillot des Spurs juste avant le transfert du Real Madrid

Tottenham a dévoilé son nouveau kit domicile pour la saison 2021/22, avec Harry Kane modélisant le nouveau maillot.

Les fans seront probablement un mélange de surprise, de joie et d’appréhension après avoir vu leur homme vedette porter leur nouveau kit – un numéro Nike rétro chic – en partie parce qu’ils ont tout vu auparavant …

Harry Kane a modélisé le kit de Tottenham pour la saison 2020/21

La spéculation demeure sur l’avenir de Kane avec des suggestions qu’il a dit au club qu’il voulait partir.

Les commentaires dans une interview avec Gary Neville ont alimenté les rumeurs, l’attaquant insistant sur le fait que son avenir dépendrait de lui et non du président Daniel Levy, et a également interpellé les prétendants Man City.

Kane a marqué le dernier jour de la saison pour remporter son troisième Soulier d’Or en Premier League, avec 23 buts, et aider les Spurs à une victoire 4-2 sur Leicester.

Cette victoire leur a également permis de terminer septième et de se qualifier pour la nouvelle Ligue de conférence Europa.

Les Spurs ont lancé leur nouveau maillot à domicile le lendemain de la fin de la saison de Premier League, en rendant hommage à l’emblématique crête de coq du club à l’occasion de son centenaire.

Le nouveau kit de Tottenham est fabriqué à partir de bouteilles recyclées

La nouvelle chemise élégante est blanche et complétée par un short et des chaussettes bleu marine, et les deux chemises que les joueurs porteront sur le terrain et les répliques de maillots seront fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées – un détail qui n’échappera sûrement pas aux supporters rivaux.

Kane a été montré dans les images promotionnelles aux côtés de Heung-min Son et Pierre-Emile Hojbjerg.

Ce n’est pas parce que Kane figurait dans le matériel promotionnel du nouveau kit des Spurs que cela ne signifie pas nécessairement qu’il restera au club du nord de Londres – comme les fans de Tottenham le savent bien.

À l’été 2013, il a été annoncé que Gareth Bale serait présenté sur la couverture avant de FIFA 14, arborant le nouveau kit Under Armour de Tottenham, aux côtés de l’icône de Barcelone Lionel Messi.

Cependant, il a ensuite terminé son transfert de record du monde au Real Madrid pour 85,3 millions de livres sterling.

Et, au lieu de retirer l’international gallois de la couverture, la photo a simplement été modifiée pour mettre Bale dans un maillot de Madrid.

Bale a été dévoilé en tant que star de la couverture de la FIFA en 2013, mais a ensuite déménagé au Real Madrid

La FIFA a ensuite édité la photo de Bale pour lui montrer dans un kit madrilène

Les fans de Tottenham espèrent qu’il n’y aura pas de répétition cet été …