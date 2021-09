Harry Kane Hat Trick était nécessaire pour battre NS Mura en Europa Conference League

C’était un tour du chapeau de Harry Kane qui était nécessaire pour finalement écarter l’équipe slovène de NS Mura par cinq buts à un en Europa Conference League.

Après trois défaites en Premier League et neuf buts encaissés, Nuno Espírito Santo était déjà sous pression avant ce match de groupe contre l’équipe slovène Mura au Tottenham Hotspur Stadium le jeudi 30 septembre et il a effectué neuf changements dans l’équipe qui ont été écartés. en toute simplicité par Arsenal le dimanche 26 septembre.

Harry Kane a été déposé sur le banc avec le jeune Dane Scarlett à l’avant et Dele Alli a été nommé capitaine avec un point à prouver après que sa performance dans le derby l’a vu se retirer après les 45 premières minutes.

Harry Kane Hat Trick nécessaire pour battre NS Mura

Première mi-temps avec Joe Rodon, Bryan Gil et Dane Scarlett qui attirent l’attention

Contre une opposition qui n’a vu le jour qu’il y a 12 ans, même une équipe de Tottenham bien changée devrait avoir une soirée moins éprouvante et deux buts dans les dix premières minutes les ont bien mis en place. Dele Alli a gagné et a converti un penalty quatre minutes après avoir été abattu par le gardien de but avant que Giovani Lo Celso ne tire à la maison dans la lucarne d’une douce frappe du pied gauche.

Dane Scarlett a montré quelques touches et virages soignés et il est facile de voir pourquoi il y a beaucoup d’optimisme quant à l’avenir de l’attaquant de 17 ans. Bryan Gil était également vif et il se peut que ce soient deux joueurs autour desquels les Spurs ont besoin de construire leur avenir plutôt que de s’appuyer sur des joueurs éprouvés qui continuent de laisser tomber les managers et le club.

Alli a montré des touches de la classe qu’il a, mais a encore trop souvent été pris en possession et ressemble à l’ombre du joueur qu’on pensait être. Sa carrière en Angleterre semble peu probable qu’il reparte et il est peut-être un joueur qui a besoin de prendre un nouveau départ et de relancer ce qui allait être une carrière brillante et qui a depuis atteint les limites à un certain rythme.

Joe Rodon avait l’air calme en défense et était bon avec le ballon et heureux d’aller de l’avant, ce qui lui a valu des applaudissements dans l’ancien club de Swansea City, mais il a besoin de jeux pour renforcer sa cohérence. Il est difficile d’affirmer qu’il n’est pas meilleur qu’Eric Dier ou Davinson Sanchez et qu’il doit sûrement débuter en Premier League contre Aston Villa le dimanche 3 octobre.

Kane et Son changent de tempo pour faciliter les Spurs des anciens champions slovènes

La léthargie de Tottenham a été sanctionnée à la 52e minute lorsqu’ils n’ont pas réussi à gérer un corner et que le ballon est tombé au bord de la surface à Ziga Kous qui a frappé une sublime volée que Pierluigi Gollini n’avait aucune chance de garder hors des filets. C’était le réveil dont les Spurs et Nuno Espírito Santo avaient besoin et juste avant l’heure de jeu, Espírito Santo a effectué un triple remplacement en présentant Harry Kane, Son Heung-Min et Lucas Moura, et l’élan du jeu a changé. Soudain, il y avait plus d’urgence dans le jeu, le passage était plus incisif et c’était finalement un changement qui a permis aux Spurs de passer à trois points avec Kane en saisissant trois et son deuxième rappelant aux fans le superbe partenariat que Kane et Son avaient présenté si souvent la saison dernière. mais n’ont pas encore trouvé en Premier League.

La qualité de Tottenham brille mais les questions persistent

Tottenham n’aurait pas dû avoir besoin d’utiliser ses gros canons pendant 30 minutes pour s’assurer une victoire contre Mura et c’était une preuve supplémentaire que tous les joueurs ne sont pas prêts à se battre pour leur place dans l’équipe. Matt Doherty n’a pas fait grand-chose pour convaincre et Alli était l’un des joueurs retirés. Malgré son but, il manquait de rythme et a permis à quelques passes de sortir du jeu, son jeu complet semble l’avoir totalement abandonné et c’est triste de le voir lutter autant. En quittant le terrain, il avait l’air perplexe et abattu.

Harry Kane Hat Trick nécessaire pour gagner – les buts peuvent lancer sa saison

Seul lui le sait vraiment si les spéculations estivales sur un transfert à Manchester City ont affecté Kane, mais ses débuts en Premier League ont été bien en deçà de ses normes. En Conference League, il a maintenant cinq buts et malgré la faible opposition, il a enfin montré la puissance de feu clinique qui manquait aux Spurs jusqu’à présent.

Tottenham affrontera désormais Aston Villa en championnat et Espírito Santo a des problèmes de sélection après cette victoire. Sur les neuf joueurs qui sont entrés pour commencer le match contre Mura, seuls Bryan Gil, Joe Rodon, Dane Scarlett en patchs et Oliver Skipp ont vraiment attiré l’attention.

Tottenham a été lamentable lors de sa défaite dans le derby du nord de Londres et ce sera quelques jours difficiles pour le manager de décider qui est prêt à commencer et à ramener les Spurs à la victoire dans la ligue.

C’était une affaire de travail accompli, mais le véritable test de caractère vient contre Aston Villa où une victoire et une solide performance seront nécessaires pour soulager la pression sur les épaules de l’ancien manager des Wolverhampton Wanderers.

Photo principale

Intégrer à partir de .