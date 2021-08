Harry Kane “idiot et naïf” de s’appuyer sur l’accord de gentleman avec Daniel Levy, a déclaré talkSPORT, alors que le skipper de Tottenham encourt une lourde amende pour non-présentation au terrain d’entraînement

in

Harry Kane a été ” idiot et naïf ” de croire qu’un accord de gentleman avec Daniel Levy serait suffisant pour lui assurer un départ de Tottenham, a-t-on dit à talkSPORT.

Kane, qui est recherché par Manchester City, son rival de Premier League, ne s’est pas présenté au terrain d’entraînement des Spurs, comme prévu, lundi matin.

Le dernier mouvement de Kane n’aura sans doute pas irrité Levy

Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles le skipper anglais pourrait tenter de forcer l’éloignement des Spurs, qui n’auraient aucune intention de se séparer de leur homme vedette.

Et l’ancien international de la République d’Irlande Andy Townsend a peu de sympathie pour Kane, qui a encore trois ans sur son contrat actuel à Tottenham.

“Je pense que si Harry dépend d’un accord de gentleman avec quelqu’un qui est notoirement difficile à regarder dans les yeux, apparemment, alors je pense qu’il a été stupide et un peu naïf”, a déclaré Townsend à Drive.

“Pour faire son dernier contrat et compter et faire confiance à une poignée de main de quelqu’un [Levy] qui a la réputation d’être le plus difficile à gérer, alors c’est naïf de la part d’Harry.

«Quand j’étais jeune à Southampton, Lawrie McMenemy m’a signé. Je venais de l’extérieur de la ligue et il a dit que vous entrez dans la première équipe et jouez pour moi, je vous donnerai un contrat.

«J’étais sur une somme dérisoire en entrant dans ce vestiaire en provenance de l’extérieur de la ligue et je suis entré dans le temps cette saison, date à laquelle Lawrie McMenemy était parti et Chris Nicholl était entré.

“Quand je suis allé voir Chris Nicholl et que j’ai dit que Lawrie m’avait dit cela, il a dit” qui êtes-vous, je ne sais même pas qui vous êtes. Tu vas bien, mais j’ai besoin d’en voir beaucoup plus avant que tu n’obtiennes un nouveau contrat de ma part.

.

Kane a encore trois ans à courir sur son contrat actuel à Tottenham

«Il y a un gentleman’s agreement pour vous et il y a un jeune joueur naïf qui a fini par se faire avoir pour une meilleure expression à cet égard.

« Harry est au sommet de son art et c’est un joueur très expérimenté.

«Comment diable est-il arrivé à un point où il serre la main de son président et pense que cela suffit pour le faire sortir, alors je pense que c’est vraiment naïf de sa part et de ses représentants. C’est un peu pauvre de son côté des choses.

Townsend pense que Kane devra tout mettre en œuvre pour sortir des Spurs, le président Daniel Levy – un négociateur notoirement difficile – ayant peu de chances de céder à ses demandes.

“Si Harry Kane essaie maintenant de forcer une situation, il devra être prêt à aller jusqu’au bout dont il n’aurait pas rêvé”, a ajouté Townsend.

«Je ne suis pas sûr qu’Harry Kane ait ce genre d’esprit ou qu’il ait en lui de faire ce que Diego Costa a fait quand il a voulu quitter Chelsea ou quand Chelsea a voulu le vendre à l’Atletico Madrid.

Townsend pense que Kane a été très naïf

« Il est juste resté en Amérique du Sud et a dit ‘Je ne rentre pas à la maison’ jusqu’à ce que le téléphone sonne pour me dire que l’affaire est conclue.

“C’est dans le désordre, ce n’est jamais bon et ce n’est pas un bon scénario pour un joueur.

«Est-ce que je vois Harry Kane s’isoler dans le vestiaire et devenir gêné et ne pas parler à la presse? C’est difficile pour Harry Kane, non seulement il est le skipper de l’Angleterre, il est l’homme principal de Tottenham.

« Ce n’est pas facile pour lui de s’engager dans cette voie, cela deviendra problématique pour lui à un moment donné. “

Pendant ce temps, talkSPORT comprend que Kane sera frappé d’une “amende importante” pour ne pas s’être présenté au terrain d’entraînement de Tottenham lundi.