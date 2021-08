Harry Kane inclus dans l’équipe de Tottenham pour le match de barrage de l’Europa Conference League contre Pacos de Ferreria après avoir raté le match de Manchester City Premier League

Harry Kane a été inclus dans l’équipe de 25 joueurs de Tottenham pour leur match de barrage de la Ligue Europa de la Conférence jeudi, malgré les informations persistantes selon lesquelles il quittera le club cet été.

Les Spurs affronteront Pacos de Ferreira plus tard cette semaine, alors qu’ils cherchent à assurer leur place dans les phases de groupes de la compétition européenne de troisième niveau.

Kane pourrait jouer dans le match de Tottenham en Europa Conference League jeudi

Kane n’était pas dans l’équipe de Tottenham pour sa victoire 1-0 sur Manchester City, des rapports citant un manque de forme physique à cause de son absence.

La frappe de Heung-Min Son en deuxième mi-temps a été suffisante pour obtenir les trois points contre les champions de Premier League de la saison dernière lors du premier match de Nuno Espirito Santo en charge.

Si Kane joue pour Tottenham lors du match de jeudi au Portugal, il pourra toujours jouer pour n’importe quelle équipe de la Ligue des champions à partir de la phase de groupes cette saison, conformément aux règles de l’UEFA.

Interrogé dans son interview d’après-match sur l’omission de Kane dans son équipe des Spurs, Nuno a déclaré : « Harry est l’un des meilleurs joueurs du monde, nous sommes donc très chanceux de l’avoir.

Nuno Espirito Santo a pris en charge son premier match en tant que patron des Spurs dimanche

« Il doit se préparer et aider l’équipe. Il faut encore aller au Portugal et puis on pense aux Loups [on Sunday].

“Harry a travaillé ce matin, se prépare et quand il sera prêt, il rejoindra le groupe et aidera l’équipe.”

Le patron de la ville, Pep Guardiola, a poursuivi Kane tout au long de l’été et aurait fait rejeter une offre de 100 millions de livres sterling pour le capitaine anglais plus tôt dans la fenêtre de transfert.

Cependant, jusqu’à présent, ils n’ont pas voulu respecter le prix de 160 millions de livres sterling de Daniel Levy.

Guardiola a vu son équipe se débattre devant le but contre les Spurs

La défaite d’hier pourrait signifier que City intensifiera sa poursuite de l’attaquant, l’équipe de Guardiola ayant maintenant perdu ses trois derniers matchs 1-0.

L’ancien attaquant de Chelsea, Tony Cascarino, pense que ce sera le cas et a déclaré à talkSPORT: “Je sais que ce n’est qu’un match et que c’est tôt, il y a eu beaucoup de preuves au cours du week-end de Chelsea, Liverpool et Manchester United, dans leurs performances, qui incite City à réfléchir beaucoup plus à cet accord avec Kane. »