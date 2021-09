Harry Kane insiste sur le fait que l’Angleterre est en “bonne position” pour se qualifier pour Qatar 2022 – malgré l’égalisation tardive de la Pologne

in

Harry Kane admet que l’Angleterre a été déçue de ne quitter la Pologne qu’avec un point après qu’un égaliseur dans le temps additionnel ait égalisé les scores à 1-1 à Varsovie.

L’équipe de Gareth Southgate a perdu des points pour la première fois sur la route du Qatar, mais elle reste aux commandes du groupe à quatre matches de la fin.

Le merveilleux but de Kane a surpris Wojciech Szczesny

Kane a marqué un scorcher de loin pour dépasser Michael Owen dans le classement des buts des Three Lions et en cinquième place avec son 41e but depuis 2015.

Mais le remplaçant Damian Szymanski a annulé le but merveilleux de l’attaquant de Tottenham pour s’assurer que les points étaient partagés après une affaire plutôt houleuse dans la capitale polonaise.

S’adressant à talkSPORT après le match, Kane a admis que le sentiment dans le vestiaire était un sentiment de frustration après avoir été si près d’atteindre un record de 12 feuilles blanches au cours de l’année civile.

“Je pense que la déception, au début”, a déclaré Kane à talkSPORT. “Chaque fois que vous encaissez un but de dernière minute, c’est toujours difficile à prendre.

La Pologne a eu le dernier mot

«Mais je pense que lorsque nous regardons la situation dans son ensemble, cela a été trois matchs difficiles; surtout les deux matchs à l’extérieur.

« Nous l’avons très bien géré, nous avons encore cinq points d’avance au sommet avant les quatre derniers matchs. Nous sommes donc dans une excellente position pour nous qualifier.

Kane a maintenant marqué 15 matchs de qualification pour la Coupe du monde et le Championnat d’Europe d’affilée pour son pays et s’affirme comme l’un des tireurs les plus meurtriers de la planète.

Malgré les spéculations entourant son avenir aux Spurs, le joueur de 28 ans aime représenter son pays et espère continuer à marquer à un rythme rapide.

Kane a affronté Robert Lewandowski à Varsovie

“Chaque fois que je repars avec l’Angleterre, je suis tellement fier de porter le maillot”, a-t-il ajouté.

« C’est une excellente occasion de montrer à l’Europe et au monde ce que nous pouvons faire et je suis évidemment sur une belle série de buts marqués dans les éliminatoires en ce moment.

“J’espère que je pourrai continuer comme ça jusqu’au prochain camp et que nous pourrons nous qualifier le plus rapidement possible.”

