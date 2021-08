Harry Kane insiste sur le fait que sa réputation de Tottenham n’a pas été ternie par la saga des transferts de Man City car

Le milieu de terrain de Barcelone, Álex Collado, devrait rejoindre l’équipe de championnat Sheffield United pour un prêt d’une saison, selon Albert Rogé de Diario SPORT. D’autres rapports en Espagne confirment également l’accord. Collado devait partir pour la Belgique et rejoindre le Club de Bruges en prêt plus tôt dans la fenêtre, mais a décidé […] More