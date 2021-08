Harry Kane intensifie la pression pour la sortie de Tottenham après avoir pris des mesures de choc

in

Harry Kane n’a pas réussi à se présenter comme prévu pour l’entraînement de pré-saison avec Tottenham Hotspur, selon les rapports.

L’avenir de Kane est l’un des grands sujets du mercato estival. Au sommet de sa carrière, il n’a toujours pas remporté de trophée majeur. Il ne veut avoir aucun regret et envisage donc de s’éloigner de Tottenham, dont la dernière pièce d’argenterie est revenue en 2008.

L’attaquant aurait demandé un transfert avant le début de l’Euro 2020, dans lequel il a été capitaine de l’Angleterre jusqu’en finale. Il l’a toujours fait en tant que joueur de Tottenham.

Ses efforts d’été étant maintenant terminés, Kane devait faire son rapport à Hotspur Way lundi après ses vacances prolongées. Mais Sky Sports News rapporte que Kane est une non-présentation.

Le joueur de 28 ans pense qu’il a un gentleman’s agreement avec le président Daniel Levy pour lui permettre de quitter le club. Les rapports du week-end ont indiqué que la paire s’asseyait pour des discussions cruciales aujourd’hui, dans lequel Kane réitérerait son désir de quitter, mais même ces discussions peuvent être interrompues si le joueur n’est pas présent.

Fabrizio Romano confirme la nouvelle et relaie que l’absence de Kane n’a aucun rapport avec un test Covid et que c’est le choix du joueur.

Auteur du plus grand nombre de buts et de passes décisives de tous les joueurs de Premier League la saison dernière, Kane a été lié à Manchester City, Manchester United et Chelsea.

City semble être le plus sérieux prétendant à sa signature et aurait fait une offre de 100 millions de livres sterling. Cependant, les Spurs veulent plus de 120 millions de livres sterling, ce qui peut s’avérer trop cher même pour City.

L’équipe de Pep Guardiola a offert une somme à neuf chiffres à Aston Villa pour le meneur de jeu Jack Grealish. Ainsi, il serait extraordinaire qu’ils fassent de même pour Kane avec une offre encore plus élevée.

United, quant à lui, pense avoir une chance de faire atterrir Kane l’été prochain. L’avant-centre n’est pas une priorité pour eux cette année après avoir obtenu les services d’Edinson Cavani pour une deuxième saison. Mais en 2022, ils pourraient relancer leur poursuite de Kane s’il n’a pas déménagé ailleurs d’ici là.

Les liens avec Chelsea se sont calmés récemment; alors que Tottenham ne veut l’envoyer nulle part ailleurs en Premier League, le perdre face à un rival londonien serait un coup particulièrement dur.

Reste à savoir où Kane se retrouve, mais Hotspur Way est un endroit où il n’est actuellement pas.

La situation de Kane est une distraction importune de ce qui semblait être une fenêtre de transfert allant dans la bonne direction pour Tottenham.

Sous la direction du nouveau directeur général Fabio Paratici, ils ont déjà signé le gardien Pierluigi Gollini et l’ailier Bryan Gil – ce dernier dans un accord d’échange qui a vu Erik Lamela quitter le club.

Sans aucun doute, la principale priorité des Spurs, en dehors du dilemme Kane, est de renforcer la défense. À cette fin, Paratici s’est penché sur le marché de son Italie natale.

Les rapports de dimanche ont suggéré qu’ils étaient sur le point de conclure des accords pour deux de leurs principales cibles défensives…

