Harry Kane mal à l’aise lors du match nul 1-1 de l’Angleterre contre la Hongrie, Roy Keane exigeant plus de l’attaquant de Tottenham alors que les statistiques accablantes de Bukayo Saka mettent en évidence un affichage hors du commun

Harry Kane a été fortement critiqué pour sa performance lors du match nul 1-1 de l’Angleterre contre la Hongrie.

Le capitaine des Trois Lions a été remplacé par Tammy Abraham à la 76e minute après une prestation médiocre à Wembley.

Harry Kane a été traîné par le manager Graeth Southgate

L’attaquant de Tottenham, qui n’a pas encore marqué en Premier League cette saison, est de mauvaise humeur depuis son transfert raté à Manchester City cet été.

Et l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Roy Keane, pense que Kane doit « faire un peu plus », même lorsqu’il a du mal à marquer des buts.

« Il n’y a pas de terrain d’entente avec Kane », a-t-il déclaré à ITV.

«Quand il est en feu, il est fantastique et quand il est absent – ​​et nous l’avons vu plusieurs fois auparavant – c’est comme s’il était sur ses talons et qu’il ne pouvait pas se mettre au diapason du match.

Statistiques de Harry Kane contre la Hongrie

Coups | 2

Dribbles | 0

Duels aériens gagnés | 1

Touches | 21

Laissez-passer | 13

Possession perdue | 3

« Quoi qu’il se passe au niveau du club, il doit faire un peu plus quand il n’est pas à son meilleur en termes de jeu général. »

L’animateur de talkSPORT Breakfast, Alan Brazil, a également reconnu que Kane avait réalisé une performance inférieure à la moyenne à Wembley, mais insiste sur le fait que les gens doivent se souvenir de tout ce que l’avant-centre a fait pour son pays au cours des dernières années.

Le joueur de 28 ans a marqué quatre buts sur la route de l’Angleterre vers la finale de l’Euro 2020 il y a quelques mois à peine, ainsi que six buts en six matchs lors de la quatrième place des Three Lions en Coupe du monde en 2018.

Ce fut une performance décevante des Trois Lions

Cependant, contre la Hongrie mardi soir, il a eu le même nombre de touches de balle – 21 – que Bukayo Sako, qui n’a joué que 29 minutes mercredi soir.

« Je pense juste que c’est une combinaison de tout », a déclaré le Brésil.

« Harry est-il à 100 % ? Avait-il mis son cœur en mouvement pour [Manchester] Ville ou quelque chose comme ça? Obtient-il le bon service qu’il obtenait auparavant?

«Je pense qu’il y a probablement six ou sept raisons pour lesquelles il n’est pas 10 sur 10.

.

Kane a été salué par les fans et les experts après ses bonnes performances lors des huitièmes de finale de l’Euro 2020

«Mais, n’oubliez pas, nous sommes tellement habitués à être brillants en sauvant l’Angleterre tant de fois, donc je pense que c’est un peu dur de s’en prendre à lui.

« Dans l’ensemble, Gareth l’a changé et cela n’a pas fonctionné. Tout le monde lui criait de changer, d’être plus aventureux et d’être plus offensif. Il a essayé et ça n’a pas marché.

« Je suis un grand partisan des joueurs qui font des systèmes, pas des systèmes qui font des joueurs. Vous pouvez jouer n’importe quel système, mais vous devez avoir les joueurs qui peuvent jouer à cela.