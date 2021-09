Harry Kane “n’a aucune envie d’être à Tottenham” alors qu’Adrian Durham interroge Daniel Levy pour ne pas avoir laissé le capitaine anglais rejoindre Manchester City

in

Adrian Durham a pris la défense de Harry Kane après sa sortie ratée de Tottenham Hotspur cet été.

Le capitaine anglais a clairement indiqué qu’il souhaitait quitter le nord de Londres afin de remporter des trophées au niveau des clubs, après avoir goûté à la défaite lors de plusieurs finales avec les Spurs.

Kane a l’air de mauvaise humeur, mais Durham peut parfaitement comprendre pourquoi

Plus récemment, le club a perdu contre Manchester City lors de la finale de la Coupe Carabao la saison dernière, Pep Guardiola ayant dûment demandé à ses employeurs d’amener Kane au club.

Cependant, malgré l’intérêt concret des champions de Premier League, le joueur de 27 ans reste un joueur des Spurs et sa forme jusqu’à présent n’a pas réussi à captiver l’imagination.

La défaite de dimanche après-midi face à son rival acharné, Arsenal, n’aurait sûrement fait que réaffirmer sa décision de saisir de nouvelles opportunités, les Spurs glissant à la 11e place de la Premier League après la défaite 3-1.

Kane n’a pas encore marqué dans l’élite cette saison, pas à cause d’un manque d’essais, et il a un défenseur dévoué à Durham qui insiste sur le fait qu’il a abordé la question correctement et que le blâme incombe uniquement aux Spurs.

La défaite aux Emirats a clôturé un été misérable pour les Spurs et Kane

“Tottenham Hotspur ne fonctionne pas”, a déclaré Durham sur Drive. « Au début de l’été, Harry Kane a dit qu’il voulait que cela soit fait avant l’Euro.

“Il voulait s’asseoir et avoir une conversation honnête avec le président et Harry Kane est toujours là. Il ne veut pas être là !

« J’ai entendu l’équipe de commentateurs à la télévision hier dire : ‘a-t-il le désir ?’ Non, il n’a pas envie, car il n’avait aucune envie d’être à Tottenham Hotspur.

« Il ne veut littéralement pas être là, pourquoi diable voudriez-vous donner à un manager un joueur qui ne veut pas être là ?

« La meilleure idée était ce que de nombreux experts de talkSPORT disaient tout l’été ; vendez-le tôt, puis utilisez cet argent à bon escient en collaboration avec le nouveau gestionnaire.

« Ayez une politique de recrutement vraiment solide, solide et solidaire. Utilisez l’argent de Harry Kane pour reconstruire les Spurs, mais ils ne l’ont pas fait.