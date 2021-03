Harry Kane n’a pas caché ses ambitions

Harry Kane n’a, une fois de plus, pas réussi à étouffer les rumeurs entourant un éventuel transfert loin de Tottenham Hotspur.

Le capitaine de l’Angleterre, comme il le fait chaque été, fait l’objet de spéculations avec un certain nombre de rivaux qui cherchent à améliorer leurs options de frappe, notamment Manchester United, Man City et le Real Madrid.

.

Kane a été l’attaquant vedette de Tottenham et le créateur en chef cette saison

Les fans des Spurs espéreraient que leur homme vedette, qui a été vraiment sensationnel cette saison, abattre immédiatement les suggestions de déménagement.

Cependant, Kane, semble-t-il, est un éternel réaliste et n’aime pas montrer sa main dans quelques mois occupés de Premier League, de Coupe Carabao et d’action internationale.

« Je pense que c’est une question à laquelle il est difficile de répondre maintenant », a déclaré Kane lorsqu’on lui a posé la question qu’il pourrait devoir partir pour réaliser toute ambition de trophée.

«Il est important que je me concentre uniquement sur les deux matchs en Angleterre à venir et sur le reste de la saison avec les Spurs puis les Euros. Penser à des spéculations ou à des rumeurs serait préjudiciable à ma propre performance.

.

Tottenham pourrait perdre Kane si la sécheresse de son trophée de 13 ans se poursuit

«J’aime toujours être concentré sur un but et un travail et c’est de finir fort avec les Spurs, de gagner ces qualifications avec l’Angleterre et, espérons-le, de continuer et d’avoir de super euros. Ecoutez, j’essaie de rester en dehors de cette spéculation autant que possible.

«Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d’ici la fin de l’été, puis nous verrons où nous allons à partir de là.

Danny Murphy dit que c’est maintenant ou jamais pour Harry Kane de s’éloigner des Spurs, car les plus grands clubs seront plus attirés par Haaland, Mbappe and Co.

Ce n’est pas la première fois que Kane jette des doutes sur son avenir avec Tottenham, bien qu’il n’ait jamais dit qu’il voulait quitter le club.

Il y a près d’un an aujourd’hui, il a répondu à une question très similaire sur son avenir avec une autre réponse très honnête: «Je ne pouvais pas dire oui, je ne pouvais pas dire non.

«J’adore les Spurs, j’aimerai toujours les Spurs, mais c’est l’une de ces choses que j’ai toujours dites si je n’ai pas l’impression que nous progressons en équipe ou que nous allons dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu’un pour restez-y juste pour le plaisir.

«Je suis un joueur ambitieux. Je veux devenir un des meilleurs joueurs, donc tout dépend de ce qui se passe en équipe et de la façon dont nous progressons en équipe.

«Donc, ce n’est pas une certitude que je vais y rester pour toujours, mais ce n’est pas non plus non plus.

.

Mourinho pourrait remporter un trophée à Tottenham face à Man City le 25 avril en Coupe de la Ligue

On pourrait facilement affirmer que, malgré leur progression vers une finale de la Coupe Carabao, les Spurs n’ont pas réussi à démarrer sous Jose Mourinho et ont, au fil des semaines, empiré sous les Portugais, pas mieux.

Leur récente humiliation en Ligue Europa aux mains du Dinamo Zagreb a révélé un réel manque de qualité en marge de leur équipe, alors que même certains habitués ont montré un manque d’application dans la perte totale de choc 3-2.

Manchester United, Man City et le Real Madrid seraient les favoris si Kane décidait qu’à 27 ans, il devait passer à autre chose.

Les trois clubs représentent d’excellentes opportunités pour réaliser très rapidement ses rêves de gagner de l’argenterie.

.

Kane et Heung-Min Son se sont superbement combinés cette saison

Qu’un joueur de la qualité de Kane reste sans pot et n’ait que des récompenses individuelles comme la Premier League et les Golden Boots de la Coupe du monde à son nom, c’est une honte.

Même le fan le plus fervent de Tottenham ne serait pas incapable de l’empêcher consciemment de partir pour atteindre son apogée.

Un problème pour Kane pourrait être son âge et sa valeur, il aura 28 ans en juillet et les destinations possibles n’auront peut-être pas l’argent pour le débarquer alors que, si elles le font, elles souhaiteront peut-être signer Erling Haaland à la place,

S’exprimant sur BT Sport plus tôt ce mois-ci, l’ancien défenseur de l’Angleterre et de Manchester United Rio Ferdinand a déclaré: «C’est difficile, il y a une saison ou deux, je pense qu’Harry Kane aurait été leur [Man City’s] premier choix.

. – .

Haaland est l’un des grévistes les plus redoutés d’Europe en ce moment

«Il peut jouer ce rôle de n ° 10, il peut venir en profondeur, faire partie du milieu de terrain et créer des numéros supplémentaires là-dedans.

«Je pense qu’en raison de l’âge, cela pourrait être une préoccupation et le prix.

«Quand vous avez des gens comme [Erling] Haaland, c’est une proposition différente en termes de longévité, un joueur sur lequel on peut construire pendant plusieurs années. »

Et Jermain Defoe, l’ancien coéquipier de Kane aux Spurs, a déclaré à talkSPORT que le refus de Kane de partir jusqu’à présent pourrait devenir un regret.

Il a déclaré à Boot Room de Darren Bent: «Vous devez gagner et apporter de l’argenterie, sinon ce n’est pas assez bon. Quand vous y parvenez et que vous en ressentez le sentiment, wow mec. J’aurais aimé l’avoir plus tôt dans ma carrière.

.

Kane et Defoe ont joué ensemble à Tottenham, avant que ce dernier ne déménage à Toronto en 2014

«Si Harry Kane veut cela et veut gagner des trophées, il semble qu’il doit y aller.

«Je ne pense pas que ce sera facile pour lui de partir et il pourrait le regarder et vouloir finir d’être le meilleur buteur de l’histoire du club et voir où cela le mènera.

«Il peut, espérons-le, gagner quelques trophées, mais s’il a vraiment envie de médailles, il doit vraiment y aller.