Harry Kane n’a pas encore parlé avec le nouvel entraîneur de Tottenham Fabio Paratici

06/07/2021 à 20:05 CEST

Le joueur de Tottenham Harry Kane, se prépare pour la demi-finale du Euro 2020 L’Angleterre contre le Danemark, qui aura lieu ce mercredi 7 juillet à 21h00.

Actuellement, on parle beaucoup de l’attaquant anglais, qui a été meilleur buteur dans la dernière année de la Premier League, non seulement en raison de leur grandes performances en Eurocup sinon aussi pour son avenir.

Dans le TalkSport l’international anglais a rompu son silence : « A chaque fois qu’un nouvel entraîneur arrive, il y a de l’excitation autour du club. Je n’y suis pas retourné et je n’ai eu aucun contact avec lui. Maintenant, je suis avec l’équipe anglaise et je me concentre uniquement sur l’Eurocup. C’est un excellent entraîneur et il a fait un excellent travail avec les Wolves et les a fait bien jouer », a-t-il déclaré, faisant référence à Nuno Espirito Santo.

Et lorsqu’on l’interroge sur Fabio Paratici, Kane a clairement fait savoir qu’il l’appellerait mais après finir l’euro. “Il m’a semblé que j’avais compris qu’il avait dit qu’il voulait que je reste à Tottenham. En tant que joueur, ce que vous voulez, c’est vous sentir désiré, vous voulez vous sentir désiré. Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler à ces personnes. Je suis sûr que nous nous rencontrerons après le tournoiOn s’appellera quand tu auras eu une semaine ou deux de vacances.”