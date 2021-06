Harry Kane n’a pas parlé d’un transfert depuis des « semaines » et ignore la recherche managériale de Tottenham

je

Si Harry Kane s’apprête à tirer un penalty contre l’Allemagne mardi, il fera taire le bruit de 45 000 fans à l’intérieur de Wembley et fera confiance au processus.

“Une fois que j’ai mis la balle sur place, je suis dans le même mode d’entraînement que j’ai suivi des centaines, voire des milliers de fois”, dit-il, assis à une table de pique-nique au siège de St George’s Park en Angleterre.

Un parasol arborant les Trois Lions le protège de la pluie de juin. Il a l’air et semble détendu.

Oubliez le fait que Manchester City prépare une offre qui ferait de lui le footballeur anglais le plus cher de tous les temps.

Oubliez que la recherche d’un nouveau manager par son club actuel passe d’un nom à l’autre alors que Tottenham fait défiler son répertoire téléphonique à la recherche de candidats potentiels.

Oubliez aussi que le vainqueur du Soulier d’or lors de la dernière Coupe du monde est à trois matches de l’Euro, encore à marquer et avec un seul tir cadré à son actif.

La forme et le rôle de Kane dans l’équipe d’Angleterre sont devenus une obsession nationale lors de ces finales. Il a regardé le rythme et s’est déconnecté de ses coéquipiers sur le terrain.

Bien qu’il n’ait pas fait l’objet de critiques sérieuses, son absence de menace de but est une préoccupation majeure en raison de son statut de talisman de l’équipe de Gareth Southgate – et de l’homme qui porte les espoirs de la nation plus que tout autre joueur en Angleterre. équipe.

En ce sens, ses propos de vendredi étaient réconfortants. Il pense qu’il atteindra son apogée lors des huitièmes de finale, contrairement à la Coupe du monde où son niveau d’énergie a baissé au fur et à mesure que le tournoi progressait.

L’Angleterre, insiste-t-il, est son seul objectif au point que son agent ne lui a pas parlé de son projet de départ des Spurs depuis “des semaines”.

Et, en ce qui concerne les inquiétudes concernant sa forme, il fera simplement confiance au processus qui l’a vu s’imposer comme le meilleur attaquant du monde.

“Ce n’est certainement pas la première fois que les gens doutent de moi dans ma carrière, c’est sûr”, dit Kane. « Cela en fait partie intégrante. J’ai toujours dit qu’en tant qu’attaquant, vous traversez de grands moments où vous marquez chaque match et tout ce que vous touchez se transforme en buts.

«Et puis il y a certains où les choses ne tombent pas dans votre sens, le gardien fait quelques arrêts et c’est probablement la façon dont cela s’est passé dans ce tournoi jusqu’à présent.

«Je sais, surtout les deux premiers matchs, j’aurais probablement pu mieux jouer. Pour moi, il s’agit d’essayer d’atteindre un sommet au bon moment et le bon moment dans les tournois de football est la phase à élimination directe.

« Je me sens bien, je me sens fort. Je me sentais bien, définitivement, dans le troisième match. Cette semaine d’entraînement va être formidable et j’espère que je pourrai être au meilleur de ma forme jusqu’à la phase à élimination directe et cela aidera l’équipe.

«Je pensais que le troisième match était un match difficile, mais je me sentais beaucoup mieux. Je sentais que j’étais beaucoup plus impliqué dans le jeu, pas seulement avec le ballon, mais sans le ballon et le tenir, aidant l’équipe dans cet aspect.

« Les gens changent rapidement d’avis, il n’y a pas si longtemps, j’ai remporté le Soulier d’or et j’étais le meilleur au monde. Les gens s’extasient sur vous et c’est pourquoi j’ai toujours dit qu’en tant que footballeur, vous ne pouvez pas monter trop haut ou trop bas, vous n’avez qu’à avoir le mode neutre. La confiance en soi est une chose énorme.

« J’ai toujours cru en moi. Je pourrais jouer 10, 15 matchs sans marquer, mais donnez-moi une chance et je me soutiendrai pour la marquer.

Kane ajoute : « Avant mardi soir, physiquement, je suis dans la meilleure forme du tournoi jusqu’à présent, et c’est ce que je voulais en quelque sorte. Je me sentais peut-être en Russie, j’ai commencé en feu, j’ai marqué des tas de buts, puis je n’ai peut-être pas eu mes meilleures performances dans les matchs les plus importants, les quarts et les demi-finales.

“Donc, physiquement, je voulais m’assurer que j’atteignais un pic au bon moment et évidemment nous ne saurons pas avant mardi soir si c’est le cas, mais ce que je ressens, c’est ce que je ressens.”

Kane a largué une bombe avant le tournoi lorsqu’il a révélé qu’il était prêt à quitter les Spurs à la recherche de trophées majeurs.

City mène la course pour sa signature, faisant ses premiers pas cette semaine. Manchester United et Chelsea veulent également le joueur de 27 ans.

Kane est représenté par son frère, Charlie, et insiste sur le fait que les discussions sur le transfert ont été mises de côté, alors qu’il a complètement exclu le cirque de la recherche managériale des Spurs, qui a vu Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Paulo Fonseca et Gennaro Gattuso tous venir et aller comme cibles.

« J’ai l’impression que lorsque je repars avec l’Angleterre, je suis entièrement concentré sur l’Angleterre », dit-il. « Mon frère est mon agent, mais la seule fois où j’ai vraiment parlé à mon frère au cours des dernières semaines, c’est ‘Bonne chance, gagnons et emmenons l’Angleterre jusqu’au bout.’

« Alors, oui, ça ne me dérange pas vraiment à propos du bruit extérieur. Quand je suis ici, je suis avec les garçons, j’essaie d’aider les garçons, d’être un leader dans l’équipe. J’ai besoin d’apprendre à connaître les garçons, de voir ce qui motive certains joueurs, et les plus jeunes, de les aider. J’ai donc l’impression d’avoir assez dans mon assiette pour m’inquiéter de quoi que ce soit en dehors de l’Angleterre.

“C’est là où j’en suis, et bien sûr j’ai l’impression que c’est l’un d’entre eux où si vous ne marquez pas en tant qu’attaquant, les gens recherchent chaque petit angle pourquoi vous ne marquez pas et c’est probablement le cas dans ce tournoi donc loin. Mais tant que je suis concentré, j’ai la confiance en moi que j’ai, je ne m’inquiète pour personne d’autre.

Mais sérieusement, comment pourrait-il ne pas être au courant de ce qui se passe chez les Spurs ?

« Si je suis totalement honnête, je ne lis vraiment rien, aucun média », dit-il.

“Pas vraiment. La seule chose sur laquelle je vais normalement est Instagram et je n’y vois vraiment rien. C’est juste plus d’images et des choses comme ça.

« C’est juste l’honnêteté brutale. Je reste juste pour moi, je regarde ma série. Je suis avec les garçons qui jouent au billard ou au tennis de table. J’essaie juste de rester loin de tout.

“La chose la plus importante est à propos de nous en tant que groupe et de nous en tant que staff et en tant que nation et lorsque vous êtes dans ces modes de tournoi, il est parfois facile de se laisser emporter par d’autres choses, mais l’expérience que j’ai eue au cours de la dernière quelques tournois, c’est juste de se concentrer sur cela et de faire ce que vous pouvez sur le moment et de ne laisser aucun regret.