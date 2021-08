Harry Kane n’a pas participé à l’affrontement de Tottenham en Europa Conference League alors que Dimitar Berbatov dit que Man City doit payer à Daniel Levy ce qu’il veut pour le capitaine de l’Angleterre

in

Harry Kane ne s’est pas rendu au Portugal pour le match de barrage de Tottenham en Ligue Europa contre Pacos de Ferreira.

Le capitaine anglais a été exclu de l’affrontement – ​​mais a publié mercredi une photo de lui à l’entraînement à Hotspur Way alors que les spéculations continuent de tourbillonner sur son avenir dans le nord de Londres.

Instagram : @HarryKane

Kane n’a pas voyagé au Portugal mais il s’entraîne toujours pour les Spurs

Kane est une cible pour Manchester City et le club aurait vu une offre de 125 millions de livres rejetée par les Spurs cette semaine.

Et l’ancien attaquant des Spurs Dimitar Berbatov est convaincu que les champions de Premier League devraient payer à son ancien club ce qu’ils veulent pour leur talisman, qui a encore trois ans sur son contrat.

Il a déclaré à Betfair : « L’équipe de Kane n’aurait pas dû être aussi naïve avec cette situation car le football est une entreprise. Bien sûr, nous aimons le style de ces messieurs qui serrent la main et disent « oui, vous avez ma parole », mais parfois dans le football, cela ne fonctionne pas comme ça et vous vous fâchez. Vous devez vous attendre à ce que ces choses se produisent et planifier comment les éviter ou y réagir quand cela se produit.

Dans ce cas, le seul scénario que je vois qui résoudra la situation est que City donne à Daniel Levy ce qu’il veut, sachant comment il fait des affaires, c’est la seule façon dont Kane ira. Il va être dur jusqu’à la dernière minute du mercato.

.

Nuno voudra que l’avenir de Kane soit résolu le plus tôt possible

« Si cela arrive jusqu’au jour de la date limite, ce ne sera bon pour personne. Ce n’est pas la bonne façon de faire des affaires. Regardez comment City a fait affaire avec Aston Villa pour Jack Grealish, un transfert de 100 millions de livres sterling, personne n’a été offensé et le joueur a eu la chance de se préparer.

Les hommes de Nuno Espirito Santo se sont envolés mercredi matin pour le match aller de la Ligue Europa Conference, mais le joueur de 28 ans ne faisait pas partie du groupe.

Kane n’a rejoint l’entraînement de la première équipe que mardi après une période d’auto-isolement la semaine dernière après son retour tardif de vacances.

Mercredi, cependant, il a publié une photo de lui-même en train de s’entraîner sur les réseaux sociaux alors qu’il augmentait son niveau de forme physique par rapport à la pré-saison.

Écrivant sur Instagram, Kane a déclaré: “Une autre session à la banque.”

Il n’a pas été impliqué dans la victoire de Tottenham contre City – l’équipe qu’il souhaite rejoindre cet été – dimanche car il n’a pas été jugé suffisamment en forme.

Cependant, Nuno a confirmé qu’il prétendait jouer contre les Wolves ce week-end.

Il a dit : « Kane se sent mieux. Sa forme physique s’améliore de jour en jour. Il rejoindra le groupe vendredi puis nous prendrons la décision [for Wolves match on Saturday]”.