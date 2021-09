Harry Kane ” n’a plus été le même depuis l’interview de Gary Neville “, déclare Darren Bent qui affirme que la star de Tottenham est ” l’un des meilleurs attaquants du monde dans une équipe moyenne “

Harry Kane n’est plus le même depuis son interview franche avec Gary Neville, selon l’ancienne star de Tottenham Darren Bent.

L’expert de talkSPORT a réagi au mauvais début du capitaine anglais pour la nouvelle campagne, dans laquelle il n’a pas encore marqué en quatre matchs, mais a soutenu Kane comme “l’un des meilleurs attaquants du monde” dans une équipe “moyenne”.

Kane parlait après une saison incroyable de 23 buts et 14 passes décisives, mais ce trimestre, il a à peine touché le ballon en quatre matches.

L’apparition de Kane dans l’émission de Neville “The Overlap” a dominé les gros titres alors qu’il s’ouvrait dans une discussion sur son avenir aux Spurs.

L’interview a été publiée en mai de cette année, l’attaquant parlant ouvertement de ses ambitions et de la possibilité de quitter son club d’enfance après avoir terminé l’une de ses meilleures saisons individuelles sans trophée.

Depuis lors, des liens avec les champions de Premier League Manchester City se sont réunis, entraînant une offre de 100 millions de livres sterling qui a été refusée par Tottenham.

Beaucoup pensent que l’intérêt a déstabilisé Kane, qui a connu un mauvais début de saison, avec zéro but et seulement quatre tirs en quatre matchs de championnat.

Kane a semblé terrible cette saison, en particulier lors d’une défaite 3-0 contre Chelsea ce week-end

“Nous savons qu’il n’a pas été génial, mais je ne pense pas qu’il soit à son meilleur depuis qu’il a donné cette interview avec Gary Neville”, a déclaré Bent au talkSPORT Breakfast.

“Si vous le regardez également tout au long de l’Euro, je sais qu’il a marqué quelques buts plus tard dans le tournoi, mais il a eu du mal [in the group stage].

« Et cette saison, je sais qu’il en a eu quelques-uns à la Conférence Europa, mais il n’a pas regardé n’importe où près de lui-même.

“Encore une fois dans le match de Crystal Palace, je pense que c’est la première fois de sa carrière qu’il n’a jamais touché le ballon dans la surface adverse.”

Lors de l’entretien avec la légende de Manchester United Neville – son ancien entraîneur adjoint de l’Angleterre – Kane a admis être à la croisée des chemins dans sa carrière des Spurs.

C’était malgré la signature d’une prolongation de contrat de six ans en 2018, qui a aidé le président Daniel Levy à conserver l’attaquant cet été.

Bent est d’accord avec de nombreux experts qui pensent que Kane a l’air distrait après son déménagement raté à City, mais pense également que les Spurs doivent faire plus pour soutenir leur joueur vedette.

“Je pense que son esprit est brouillé, je pense que vous avez un joueur là-bas qui ne veut pas être là, ce qu’il a clairement indiqué”, a ajouté Bent.

“Mais je suis aussi avec Cas [talkSPORT pundit Tony Cascarino] aussi, en termes de, je pense que l’équipe est moyenne.

“Regarder [Heung-min] Fils, il a été brillant, il l’a toujours été depuis qu’il est arrivé, Lucas Moura a eu ses moments, mais il est l’un des derniers de ça [Mauricio] époque Pochettino où ils avaient [Christian] Eriksen, Toby Alderweireld, [Jan] Vertonghen, ce type de joueurs où ils poussaient pour ce top quatre.

“[Kane is] toujours là et évidemment la saison dernière, on lui a demandé de faire tellement plus que d’habitude, les passes décisives, le Soulier d’Or, il était tellement, tellement bon la saison dernière, donc je pense qu’il est maintenant temps pour les Spurs de le soutenir.

«Allez sur le marché des transferts, signez quelques joueurs de premier plan, et si vous voulez le garder, alors peut-être poussez-vous pour aller de l’avant.

“Mais en ce moment, vous avez toujours l’un des meilleurs avant-centres du monde dans une équipe très moyenne.”

Les Spurs ont nommé un nouveau directeur du football cet été sous la forme de l’ancien joueur de la Juventus Fabio Paratici, qui a travaillé dur pour rafraîchir l’équipe.

Des gens comme Bryan Gil, Christian Romero et Emerson Royal ont tous déménagé dans le nord de Londres avec une grande réputation, mais il reste à voir s’ils peuvent aider à convaincre Kane de rester.

