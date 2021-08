Harry Kane n’a rien sur Pierre van Hooijdonk ! Il s’est mis en grève, son coéquipier de Nottingham Forest voulait « le mettre KO », et il a dit à l’ancien patron de Manchester United de « foutre le camp »

in

L’attaquant de Tottenham Harry Kane veut quitter le club et semble faire tout pour que cela se produise.

Man City n’a même pas enchéri près des 150 millions de livres sterling qui pourraient inciter les Spurs à vendre et il a déjà manqué de formation.

.

Kane provoque un kerfuffle droit en ne se présentant pas au terrain d’entraînement des Spurs

Cela n’a pas été bien accueilli par les fans – vous savez que c’est mauvais quand vous faites passer le président Daniel Levy pour un bon gars – mais va-t-il aller plus loin et faire grève ?

S’il le fait, Pierre van Hooijdonk pourra peut-être donner quelques conseils.

C’est l’option nucléaire et une option que peu de gens ont prise, mais la machine à but de Nottingham Forest a pris cette décision à l’été 1998.

Après avoir rejoint à mi-chemin de leur campagne de relégation en 1996/97 en Premier League, dans le cadre d’un contrat de 4 millions de livres sterling avec le Celtic, ses compétences ont pris le devant de la scène dans le deuxième niveau anglais.

.

Van Hooijdonk était aimé des fans de Forest après sa première saison complète avec le club

Il a aidé Forest à revenir dans l’élite avec 34 buts – un peu moins qu’un record de club en une seule campagne, tandis que son partenaire attaquant Kevin Campbell en a marqué 23.

Mais après avoir atteint la Premier League, Campbell a été vendu avec le défenseur clé et capitaine Colin Cooper.

Les Tricky Trees ont peut-être gagné 7 millions de livres sterling – à l’époque où c’était beaucoup d’argent – ​​mais Van Hooijdonk était furieux.

Les meilleurs joueurs ont été promis, mais seuls Dougie Freedman, Nigel Quashie et Andy Gray – pas celui-là – ont été signés avant début septembre.

Van Hooijdonk aurait conclu un accord avec le club pour Wim Jonk, mais il finirait par se rendre à Sheffield mercredi à la place.

Et quand aucun acheteur n’a pu être trouvé pour le Néerlandais consterné, qui avait participé à leur Coupe du monde 1998, et que l’été cauchemardesque a continué.

Il a révélé plus tard qu’il aurait pu se rendre à St James’ Park.

«Ce qui a commencé tout ça, c’était après la Coupe du monde. Newcastle et Ruud Gullit ont présenté une offre de 7 millions de livres sterling, le double de ce que Forest avait payé », a déclaré Van Hooijdonk.

«Mais Bassett a déclaré aux journaux que mon prix était de 10 millions de livres sterling. 10 millions de livres sterling ! En 1998, c’est comme mettre une étiquette de prix sur une bouteille d’eau et demander 25 £. Officiellement, c’est à vendre mais ce n’est pas à vendre.

.

Jouer à la Coupe du monde 1998 a fait des merveilles pour la confiance de Van Hooijdonk

Il est resté aux Pays-Bas dans l’espoir de s’éloigner, mais rien ne s’est produit.

“L’équipe n’est pas assez bonne, elle n’est pas assez forte pour survivre”, a-t-il affirmé dans une interview.

Ses coéquipiers, cependant, n’étaient pas contents – et c’est un euphémisme.

«Il nous a appelé quelques choses en disant que nous ne sommes pas assez bons et que l’équipe n’est pas assez bonne, ce qui est un peu en panne, vraiment. Et, pour être honnête, il ne serait pas le bienvenu dans notre vestiaire, certainement pas par moi, en tout cas », a déclaré un Steve Stone agacé.

“Il vient de nous tuer”, a déclaré le défenseur Craig Armstrong à .. « Je le lui ai dit. Il nous a tués. Mark Crossley était prêt à l’assommer.

Pendant ce temps, le manager Dave Bassett était tout aussi réticent à l’accueillir à bras ouverts.

« S’il pense que nous allons lui offrir un rameau d’olivier, il sait où il peut le planter », a-t-il dit avec éloquence.

.

Van Hooijdonk voulait démissionner après que les promesses n’aient pas été tenues par le club

Il est finalement revenu, peu importe que ses coéquipiers s’en soucient, dans un affrontement avec ses rivaux du comté de Derby.

À la mi-novembre, le Néerlandais a marqué lors d’un match nul 2-2, renvoyant à la maison un corner de Scott Gemmill, mais ceux qui jouaient se sont précipités vers l’ailier, pas Van Hooijdonk, pour célébrer.

Ses prochains buts étaient des consolations dans les défaites alors que la relégation devenait inévitable, mais il marquerait un vainqueur à Everton et un coup franc lors d’un autre match nul 2-2, cette fois contre Liverpool.

Van Hooijdonk a également affronté le prochain manager Ron Atkinson, bien que cette fois, les débats aient été un peu plus joviaux.

.

Atkinson atteignait la fin de son mandat d’entraîneur de haut niveau et se tromper de pirogue contre Arsenal l’a vu largement moqué

“Bien qu’il soit le bas de la ligue, Ron venait d’apparaître dans une publicité de Carling comme une sorte de roi médiéval ignorant qui venait de découvrir le football”, a déclaré Van Hooijdonk au Guardian. «Je me souviens d’une séance d’entraînement par la suite où j’étais énervé par toute la situation et j’ai juré fort.

Ron a répondu : ‘Si tu n’aimes pas ça, pourquoi ne vas-tu pas te faire foutre ?’ C’est ce que j’ai fait, et alors que je sortais du terrain d’entraînement, j’ai crié : ” La seule raison pour laquelle ils t’ont demandé cette publicité pour la bière, c’est parce que tu es le plus grand gérant de pub du pays “.

« Plus tard dans l’après-midi, Ron m’a appelé à la maison pour venir le voir dans son bureau. Il souriait et dit : « J’ai aimé ta blague. Il reste encore quelques matchs, vous pouvez partir après cela, faites de votre mieux ».

« Nous en avons ri. Ron était une personne humaine et je peux l’imaginer faire mieux avec le bon groupe de joueurs. Il était drôle, chaleureux, même si son approche tactique était la même que celle de Dave Bassett. Et tous les joueurs se sont énervés quand il est entré dans la mauvaise pirogue lors de son premier match en charge.

.

Hooijdonk a marqué six buts en 22 apparitions lorsqu’il est finalement revenu

Forest a remporté ses trois derniers matchs de la saison en Premier League, mais il était trop tard.

Stone avait été vendu, avec Gemmill, et Armstrong et la relégation a été confirmée car ils ont terminé à 11 points de la 17e place de Southampton.

L’as anglais Stone réfléchira plus tard à l’incident, admettant qu’il a peut-être semblé un peu dur, mais il a souligné à quel point tout le vestiaire était déçu.

Il a déclaré: «Pierre avait son propre programme de ce qu’il voulait faire.

“Je pense qu’il avait été avec l’équipe de la Coupe du monde cet été-là, il avait vu de gros joueurs là-bas, avec de gros salaires dans de grands clubs et Pierre était à Forest alors il voulait juste continuer et aller ailleurs et jouer pour une meilleure équipe.

.

Stone et Van Hooijdonk étaient autrefois en bons termes à Forest

« Peut-être que je n’aurais pas dû parler aussi fort que je l’étais à propos de Pierre. Peut-être qu’il est apparu que j’étais le seul à dire ces choses quand vraiment, si vous étiez dans notre vestiaire, tout le monde le disait.

Qu’est-ce que Van Hooijdonk a à dire avec le recul ? Eh bien, il est catégorique que ses coéquipiers n’étaient pas aussi honnêtes qu’ils pourraient le penser.

Lorsque l’ancien milieu de terrain central Andy Johnson est revenu sur l’incident de l’année dernière, le Néerlandais a donné son avis.

“Ils ont tous eu l’occasion en 1998, et lorsque j’ai organisé une réunion, seul Geoff Thomas a dit qu’il n’était pas d’accord, tous les autres qui ont parlé ces dernières années n’ont rien dit ni pris d’action”, a-t-il déclaré sur Twitter.

« Et pourquoi n’est-il pas apparu une histoire sur moi de la part des étrangers qui faisaient partie de l’équipe cette année-là ??? Probablement pas intéressant car ce n’est peut-être pas ce que les gens en Angleterre veulent lire », a-t-il ajouté.

.

Van Hooijdonk a finalement rejoint Vitesse Arnhem pour 3,5 millions de livres sterling

Kane n’a pas encore dépassé le point de non-retour, mais si Man City ne trouve pas l’argent que le président des Spurs, Daniel Levy, veut, cela pourrait rendre la saison inconfortable dans le nord de Londres.

Qu’il revienne ou non sur le terrain d’entraînement, les prochains jours pourraient avoir une énorme ramification pour la Premier League cette saison.

