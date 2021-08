Harry Kane « ne prévoit pas de retourner à l’entraînement de Tottenham » et a dit au joueur de Man City qu’il souhaitait rejoindre

Harry Kane n’a pas l’intention de retourner à Tottenham pour s’entraîner ou de jouer à nouveau pour le club – mais les Spurs restent tout aussi réticents à vendre leur attaquant vedette à Manchester City.

Le capitaine anglais, 28 ans, a envoyé des ondes de choc dans le nord de Londres lundi alors qu’il ne s’était pas présenté comme prévu à Hotspur Way.

.

L’avenir de Kane n’est toujours pas résolu

On prétend que la décision appartenait à Kane et n’a pas été arrangée avec son club, car l’attaquant cherche à forcer un départ estival – les Spurs refusant de commenter.

Après 17 ans au club, le deuxième meilleur buteur de Tottenham de tous les temps risque de ternir son héritage parmi les fans, bien que beaucoup aient sympathisé avec son désir d’argenterie.

Selon ., les responsables des Spurs ont qualifié le comportement de Kane de “non professionnel” et la position du président Daniel Levy n’a pas changé à la suite de la non-présentation.

Le rapport étonnant affirme également que Kane a parlé à un joueur senior de Man City de son désir de rejoindre les champions de haut niveau et espérait que ses actions forceraient la main de Tottenham.

Il y a un bras de fer entre Kane et Levy

Mais le club ne veut toujours pas vendre l’attaquant à un rival de Premier League.

Une offre de 100 millions de livres sterling plus tôt cet été n’était pas près de tenter les Spurs et bien que City soit prêt à aller jusqu’à 130 millions de livres sterling, cela pourrait ne pas être suffisant non plus.

Il a été suggéré que Levy pourrait détenir jusqu’à 160 millions de livres sterling pour le talisman de Tottenham – des frais qui effaceraient le record de transfert britannique.

Aucun autre contact entre les deux clubs n’aurait eu lieu à la lumière des actions de Kane.

Même encore, le triple vainqueur du Golden Boot de Premier League n’a pas l’intention de revenir en arrière maintenant et cette impasse devrait se poursuivre.

