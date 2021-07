Harry Kane “ne se soucie pas” de battre Cristiano Ronaldo au Soulier d’Or

in

Jose Mourinho insiste sur le fait que l’esprit de Harry Kane est concentré sur la victoire de l’Euro 2020 avec l’Angleterre et ne se soucie pas de ramasser le Soulier d’Or.

L’attaquant de Tottenham pourrait devenir le meilleur buteur des tournois majeurs consécutifs s’il marque trois autres buts.

.

Le capitaine anglais Kane ne se soucie pas de son record de buts à l’Euro 2020 – il veut juste le gagner

Il a remporté le Soulier d’or lors de la dernière Coupe du monde en marquant six fois en Russie.

Avec trois buts à l’Euro jusqu’à présent, il n’a que deux de retard sur le record commun de cinq de Cristiano Ronaldo et Patrik Schick.

Kane devrait commencer ce soir contre le Danemark en demi-finale, en direct sur talkSPORT, avec une grande chance d’ajouter à son décompte.

Mais Mourinho a déclaré à talkSPORT qu’il avait parlé à son ancien joueur tout au long du tournoi et qu’il n’avait d’yeux que pour mettre fin à la sécheresse des trophées en Angleterre.

.

Kane a remporté le Soulier d’or à la Coupe du monde 2018, mais ne se soucie pas de remporter le même prix lors de ce tournoi

Il a déclaré : « Je ne pense pas qu’il se soucie du Soulier d’Or, je ne pense pas qu’il s’en soucie, honnêtement.

«Je pense qu’il s’en soucierait s’il sentait que l’Angleterre n’a aucune chance de le gagner, et il pense probablement que je ne peux pas gagner le gros avec l’Angleterre, alors laissez-moi gagner, ou essayer de gagner, le match individuel pour moi-même.

« J’ai parlé avec lui alors qu’il n’avait aucun but, et il était heureux – parce que l’équipe gagnait. Il ne s’inquiétait pas de son record de zéro but. Il ne s’en souciait pas vraiment.

Kane a porté son bilan à l’Euro 2020 à trois avec un doublé contre l’Ukraine

“Et puis j’ai parlé avec lui après qu’il ait marqué trois buts et bien sûr le bonheur était là mais le bonheur avait doublé avec le fait qu’il se rapprochait de la finale et c’est la seule chose à laquelle il pense.

« Il veut le gagner. Il a déjà quelques récompenses individuelles, mais il ne veut pas de celle-ci. Il veut gagner l’Euro. C’est ce qu’il a en tête.

