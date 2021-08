Harry Kane n’est PAS une force décroissante

in

Simon Jordan s’est adressé à Harry Kane cette semaine, affirmant que l’attaquant de Tottenham est une “force décroissante” – pas le même joueur qu’il avait l’habitude de suivre après des blessures.

Il a également déclaré que les Spurs auraient dû accepter l’offre de 125 millions de livres sterling de Manchester City et l’utiliser pour reconstruire le club du nord de Londres.

Kane a essuyé des tirs cette semaine alors qu’il annonçait qu’il resterait à Tottenham

Voici ce que Jordan a dit : « La saga, la spéculation sans fin, a disparu. Qui a gagné ? Si je suis Levy et que je pouvais obtenir 125 millions de livres sterling pour Kane, j’aurais peut-être repoussé les limites pour me retrouver entre 125 et 150 millions de livres sterling.

«Mais j’aurais pris l’argent et l’aurais utilisé pour reconstruire Tottenham sans Kane, qui, je pense, est une force en déclin.

“Je ne pense pas qu’il soit le même joueur et je pense que les blessures font des ravages.”

❌ 𝐓𝐫𝐞𝐯𝐨𝐫: “Je ne m’attendais pas à ce qu’Harry Kane rejoigne #MCFC après avoir vu les chiffres.” 💰 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧: “J’aurais pris l’argent pour Harry Kane et reconstruit #THFC!” Simon Jordan et Trevor Sinclair réagissent à la nouvelle que Harry Kane restera aux Spurs. pic.twitter.com/PvytKiVm56 – talkSPORT (@talkSPORT) 25 août 2021

Mais ce n’est tout simplement pas vrai.

La saison dernière, il a marqué 33 buts, contre 24 les deux saisons précédentes.

23 de ses buts ont été marqués en Premier League – plus que n’importe lequel de ses rivaux.

Il figurait également parmi les meilleurs créateurs d’Europe, terminant la saison avec 17 passes décisives, soit une augmentation de 15 par rapport à la saison précédente.

Pas les signes d’un joueur qui ralentit, n’est-ce pas. Et c’est incroyable d’ajouter qu’il a raté un certain nombre de semaines la saison dernière avec sa cheville embêtante.

Kane était de retour dans l’équipe et de retour sur la feuille de match jeudi

Nous allons continuer…. Au cours de la saison 2019/20, le record de participation aux buts de Kane était de 26, mais il a amélioré son jeu la saison suivante et l’a augmenté à 50 fois.

Le nombre total de tirs du capitaine de Tottenham augmente ; il a réussi 104 tirs au cours de l’avant-dernière saison, mais au cours de la saison 2020/21, il a tiré 188 buts. Kane ne ralentit en aucun cas.

Malgré les blessures de Kane par saison, il a quand même réussi à rester l’un des meilleurs buteurs; il a reçu le Soulier d’Or de Premier League à trois reprises, dont l’une la saison dernière.

Et jeudi soir, il a inscrit deux autres buts, cette fois dans la toute jeune Ligue Europa, faisant de lui le seul attaquant à avoir marqué dans les trois compétitions interclubs de l’UEFA.

Une force décroissante, Simon ? Aucune chance!