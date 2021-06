Harry Kane nie que la poussée de sortie de Tottenham affecte la forme de l’Angleterre à l’Euro: “Je suis pleinement concentré”

Cependant, le joueur de 27 ans a déclaré à plusieurs reprises que son avenir en club ne serait résolu qu’après le Championnat d’Europe, où ses performances jusqu’à présent laissaient beaucoup à désirer.

Kane a fait des performances particulièrement modérées lors de la première victoire 1-0 contre la Croatie et du match nul et vierge de vendredi soir contre l’Écosse, entraînant des remplacements successifs du patron de l’Angleterre Gareth Southgate et des inquiétudes des fans et des experts concernant sa forme physique et sa concentration avant le décideur du groupe D de mardi. contre la République tchèque à Wembley.

Cependant, Kane – qui a remporté le Soulier d’or alors que l’Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018 en Russie et a également remporté les honneurs du meilleur buteur de la Premier League pour la troisième fois la saison dernière – a ignoré les inquiétudes concernant sa condition physique et a rejeté l’idée que la spéculation sur les transferts découlant de son départ de Tottenham ait un impact sur sa forme internationale.

“Absolument pas”, a déclaré Kane, selon The Guardian. « Je me concentre uniquement sur la façon dont je peux aider cette équipe et comment nous pouvons réussir dans ce tournoi.

.

« Je comprends que d’un point de vue médiatique, il y a des spéculations, mais je suis pleinement concentré sur le travail ici. »