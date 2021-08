Harry Kane ‘offrira plus que Sergio Aguero’ à Man City alors que l’as de Tottenham est soutenu pour prospérer à Etihad

in

Harry Kane est le remplaçant parfait de Sergio Aguero et pourrait même offrir plus que l’icône de Manchester City à l’Etihad, estime Dean Ashton.

L’attaquant de Tottenham ne s’est pas présenté sur le terrain d’entraînement comme prévu lundi matin, ce qui laisse supposer qu’il pourrait tenter de forcer la sortie de son club d’enfance.

.

Tottenham exaucera-t-il Kane son souhait de partir ?

Il devait revenir au centre d’entraînement du club Hotspur Way pour un test COVID-19 après sa pause de trois semaines après le Championnat d’Europe, où l’Angleterre a été battue contre l’Italie en finale.

Les Lilywhites ont rejeté une offre de 100 millions de livres sterling pour leur attaquant talisman de Manchester City le mois dernier après avoir exprimé son désir de relever un nouveau défi.

Mais les Spurs ne veulent pas tirer profit du joueur de 28 ans, qui a encore trois ans sur son contrat dans le nord de Londres.

S’adressant à talkSPORT, Ashton a déclaré: “Kane est aussi bon, sinon meilleur qu’Aguero. Je pense qu’il apporte un peu plus qu’Aguero.

« Son bilan parle de lui-même. Il sera déjà considéré comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League de tous les temps. Cela ne fait aucun doute.

“Aguero n’était pas en forme et je sais que Kane a eu ses problèmes, mais il joue beaucoup plus qu’Aguero ne l’a fait au cours des dernières saisons.

getty

Aguero a quitté Man City en tant que meilleur buteur cet été

“L’avant-centre devrait être une priorité pour Man City car dans les plus grands moments, comme Aguero l’a montré, dans le plus grand moment de l’histoire de City, il a pu marquer et les faire franchir la ligne d’arrivée pour remporter la Premier League.

« C’est ce que font ces joueurs.

Le mois dernier, l’ancien as de Crystal Palace, Darren Ambrose, a déclaré que Kane risquait de ternir son héritage aux Spurs s’il refusait de s’entraîner.

“Vous devriez toujours revenir”, a-t-il déclaré à talkSPORT. « Vous êtes sous contrat.

« Un gentleman’s agreement ne veut rien dire, absolument rien – surtout si Daniel Levy est comme nous le savons, il est notoirement difficile à gérer.

“Il aurait tout dit pour que Kane signe le contrat au départ.”