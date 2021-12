Harry Kane ou Erling Haaland ensuite ? Man City donne un coup de fouet au marché des transferts alors que Ferran Torres achève son transfert à Barcelone

Le transfert de Ferran Torres à Barcelone s’est achevé rapidement alors que Man City a confirmé mardi qu’il avait quitté le club.

Il n’a été rapporté que la semaine dernière que le Barça, à court d’argent, voulait signer l’Espagnol et en faire un élément central de la reconstruction de Xavi.

Torres a rejoint Man City depuis Valence en 2020 pour 20,8 millions de livres sterling

L’accord de 50 millions de livres sterling a été conclu la semaine dernière et le joueur de 21 ans part seulement 16 mois après son arrivée.

Il a remporté la Premier League et la Coupe Carabao lors de sa seule saison complète à City, avec 16 buts en 43 apparitions.

Torres a trouvé ses opportunités limitées cette campagne après la signature de Jack Grealish, tandis qu’une blessure au métatarse l’a empêché de jouer depuis octobre.

Le directeur du football, Txiki Begiristain, a déclaré : « Ferran devrait être fier de ce qu’il a accompli ici à Manchester City.

Torres a remporté deux trophées en 16 mois à l’Etihad

« La saison dernière, c’était sa première fois dans un nouveau pays, mais il s’est bien adapté. Il s’est toujours donné à 100 pour cent, a travaillé dur pour l’équipe et a marqué des buts qui nous ont aidés à remporter des trophées.

« Une blessure l’a malheureusement empêché de jouer plus de matchs cette saison, mais Ferran est un joueur avec qui nous avons tous aimé travailler et nous lui souhaitons tout le meilleur à Barcelone et pour le reste de sa carrière. »

Tous les regards seront désormais tournés vers ce que Man City fait sur le marché des transferts après avoir fait de la place pour une nouvelle signature et vu également une augmentation de leurs fonds.

.

Le départ de Torres de Man City pourrait ouvrir la voie à Haaland pour rejoindre le club

City continue d’être lié à l’attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland, qui dispose d’une clause de libération de 64 millions de livres sterling qui deviendra active l’été prochain.

Harry Kane a été poursuivi par le club lors de la dernière fenêtre de transfert, mais les exigences de Tottenham étaient plus que City n’était prêt à s’en séparer.

