Harry Kane ou Romelu Lukaku dans le derby Tottenham vs Chelsea ? Top 10 des statistiques de talkSPORT

Avouons-le, les meilleurs attaquants du monde évoluent tous en Premier League. Ronaldo est revenu, Lukaku est de retour et, d’une manière ou d’une autre, même Rondon s’est lancé!

Big Rom a marqué six buts lors de ses quatre derniers matchs pour le club et le pays, mais l’une de nos statistiques clés montrera-t-elle que cette course pourrait se terminer lorsque Chelsea affrontera les Spurs ?

Nos pointeurs vous aideront-ils à gagner une part de plus de 5 000 £ dans talkSPORT Big5 – le jeu de prédiction de football le plus excitant du week-end ? Découvrez l’aperçu de nos cinq jeux sélectionnés ci-dessous.

Lukaku a été un grand succès pour Chelsea

West Ham contre Manchester United

Michail en mission

Michail Antonio est en tête du classement des buteurs avec quatre buts, mais seul Sadio Mane de Liverpool a eu plus de tirs que l’homme principal des Hammers.

Le joueur de 31 ans, qui a fait ses débuts en Jamaïque ce mois-ci, a tiré 18 tirs au but en quatre matches. Pourrait-il ajouter à son décompte contre Man Utd?

Ronaldo aime jouer aux marteaux

L’homme du moment Cristiano Ronaldo a joué contre West Ham sept fois dans sa carrière et a marqué cinq fois.

C’est plus que ce qu’il a réussi en 10 matchs pour la Juventus contre Napoli !

Ronaldo est dans les buts depuis son retour à Man United

Tottenham contre Chelsea

Les Spurs vont-ils à nouveau fermer Lukaku ?

Lukaku est sans aucun doute l’un des meilleurs attaquants du monde, mais il lutte contre les Spurs.

Sur les 13 matches que le Belge a disputés contre eux, il n’a marqué qu’une seule fois. Va-t-il arranger les choses ce week-end pour l’équipe de Tuchel ?

Course stérile

En parlant d’attaquants de classe mondiale, Harry Kane n’a pas encore trouvé le chemin des filets en Premier League cette saison.

Il a marqué trois fois pour l’Angleterre lors des récents éliminatoires et avec Dele Alli derrière lui, ce n’est sûrement qu’une question de temps avant qu’il ne commence à tirer.

Kane n’a pas encore décollé en Premier League

Man City contre Southampton

Ville impitoyable

L’équipe de Pep Guardiola a marqué 18 buts lors de ses cinq derniers matches à domicile contre les Saints, dont cinq lors de leur dernière rencontre à l’Etihad.

Kevin De Bruyne a marqué deux buts et revient de blessure. Cela pourrait être de mauvais augure pour les saints.

…mais les Saints ne sont pas une perte de mort

Ils ont peut-être une défense qui fuit, mais Southampton – aidé par le roi des coups de pied arrêtés James Ward-Prowse – a marqué au moins un but lors de 14 de ses 15 dernières visites au champion City.

Leur dernière victoire en championnat à l’extérieur remonte au mois de mars, mais les hommes d’Hasenhuttl peuvent-ils réussir l’impossible ?

Ward-Prowse a signé un nouveau contrat avec Southampton cet été

Aston Villa contre Everton

Doucoure délicieuse

Paul Pogba est bien clair dans les classements des passes décisives avec sept, mais Doucoure est deuxième après en avoir fourni trois.

Jouant un rôle plus offensif sous Rafa Benitez, tirera-t-il les ficelles contre Villa samedi soir ?

Restez à l’aise !

L’attaquant Danny Ings a marqué une beauté contre Newcastle mais il s’est rendu coupable de s’être égaré cette saison.

Il a été hors-jeu cinq fois – un chiffre qui ne peut être amélioré que par Jamie Vardy. Tu dois rester à l’écart pour marquer, Danny !

Ings a deux buts en Premier League pour Villa cette saison

Loups contre Brentford

Capitaine Coady

Nous connaissons tous la crainte d’un joueur adverse qui se précipite au but, mais les fans des Wolves sont entre de bonnes mains avec le skipper Conor Coady.

Il a été le maître du tacle de la dernière chance, faisant plus (2) que tout autre joueur pour aider à sauver son équipe.

Toney imposant

Tout le monde était ravi de voir comment Ivan Toney se comporterait en Premier League après avoir marqué 33 buts la saison dernière, et il a été une vraie présence physique.

L’attaquant de Brentford a remporté 22 combats aériens. Seuls Christian Benteke et Shane Duffy ont été plus efficaces dans les airs.

Toney a joué un rôle énorme dans la promotion de Brentford la saison dernière

